A Vinci una mostra sui 'cinque sensi' di Leonardo

È possibile rivivere i sensi Leonardo? Secondo Alberto Marconcini, artista vinciano, sì.

Accadrà nella mostra "Lionardo's Senses", che verrà inaugurata sabato 2 aprile 2022 alle 11 al Centro Espositivo Leo-Lev in piazza Pedretti a Vinci.

L'esposizione, che si ripresenta dopo la precedente versione del 2017 – quando fu ospitata nella Rocca dei Conti Guidi, sede del Museo Leonardiano a Vinci – ripropone il percorso multisensoriale offerto tramite 15 opere d'arte, attraverso le quali il visitatore potrà scoprire luoghi, sapori, fragranze e suoni che hanno ispirato Leonardo.

Un viaggio che attraversa e valorizza anche il territorio vinciano, visto che per riprodurre quei sensi, Marconcini ha selezionato materie prime del Montalbano per far rivivere nel pubblico ciò che Leonardo stesso sentiva durante la sua permanenza nei luoghi natali.

La mostra sarà anche l'occasione per "ascoltare" Leonardo: tramite un particolare esperimento, Marconcini ha infatti traslitterato una composizione numerica, rendendo in versione musicale ciò che Leonardo scrisse a proposito delle misure anatomiche dell'Uomo Vitruviano. Questo ultimo lavoro è stato portato a termine con la collaborazione di Alice Ulivi, musicista.

Alberto Marconcini

Artista poliedrico e visionario, Alberto Marconcini nasce durante gli anni Sessanta del secolo scorso. Nel corso della sua carriera ha prestato la propria arte a luoghi della cultura leonardiana (dal maniero di Amboise al Museo Ideale di Leonardo da Vinci), così come a residenze facoltose in giro per il mondo, collaborando anche con realtà affermate dell'interior design mondiale.

La mostra

Inaugurazione: sabato 2 aprile, ore 11; Centro Espositivo Leo-Lev, Piazza Pedretti, Vinci

Orari di apertura della mostra: dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 17, sabato e domenica, dalle 10 alle 18; chiusa il lunedì. Pasqua e 1° Maggio aperta.

Biglietto: 6 euro; ridotto: 4 euro (ulteriori informazioni su riduzioni e agevolazioni: leolev.it/contatti)

Informazioni e contatti: Centro Leo Lev, 0571.1735135, info@leolev.it, leolev.it.

Fonte: Ufficio stampa