Al via la 41esima edizione Trofeo U.S. Nave: l'iniziativa in sostegno di AISLA Firenze

AISLA Firenze è ancora una volta protagonista di un evento che unisce solidarietà e sport, in questo caso di una manifestazione sportiva che ci farà riapprezzare l’infinita bellezza della nostra città. La 41^ edizione del Trofeo U.S. Nave che parte dal Tuscany Hall e si snoda fino al Colle dell’Incontro, in programma il 18 aprile prossimo, sarà in sostegno di AISLA Firenze. Metà dei proventi, infatti, sosterrà le iniziative e i servizi per le persone con SLA offerti da AISLA Firenze.

La manifestazione, agonistica e non, è rivolta ad appassionati di Corsa e Camminata su più distanze. I percorsi all’interno del programma del Trofeo U.S. Nave sono molti e uno di questi prevede anche la visita al Parco Pazzagli. L’evento ha il patrocinio di Comune di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, Quartiere 3 di Firenze e UISP.

“La nostra Associazione si propone di promuovere la cultura sportiva ma dedica anche particolare attenzione alla solidarietà sociale”, dichiara il Presidente di U.S. Nave ASD Paolo Pistolesi. “In occasione del suo 41° Trofeo, la US Nave devolverà ad AISLA Firenze il 50% dei proventi derivanti da uno dei tre eventi che fanno parte della Manifestazione: la camminata con visita guidata al Parco Pazzagli (6km) affinché il nostro cammino unisca, come vorremmo unisse tutta la nostra comunità”.

“Ringrazio, a nome del CD di AISLA Firenze, il Presidente U.S. Nave ASD Paolo Pistolesi che già in occasione della virtual run Corri il Solstizio ha dimostrato, insieme ai suoi associati, grande solidarietà verso la nostra causa. Eventi sportivi importanti come il Trofeo e la Camminata solidale ed essere beneficiari di una parte del ricavato, ci fanno sentire ben voluti e apprezzati per la nostra opera quotidiana accanto e a sostegno delle persone colpite dalla SLA. Grazie per essere anche voi Persone che aiutano Persone”, aggiunge la Presidente di AISLA Firenze Barbara Gonella.

Per info: U.S. Nave – 41^ edizione

Fonte: AISLA Firenze