Cucina d'eccellenza e offerte di lavoro, Antonino Cannavacciuolo sbarca a Terricciola

Stappate una bella bottiglia di Trebbiano. Versatevi un calice di Sangiovese e sognate di gustarvelo in un magnifico resort nel cuore della campagna toscana, magari seduti alla tavola imbandita di un ristorante di Antonino Cannavacciuolo. Un'esperienza da sogno per tutti gli amanti del mangiar bene e del relax che presto diventerà realtà anche nella nostra meravigliosa Toscana.

Siamo tutti in attesa, con molta curiosità, della data di apertura della struttura in questione, ma ciò che sappiamo ormai per certo è che durante la primavera appena cominciata a Casanova, località nel territorio di Terricciola, aprirà i battenti "Laqua Vineyard": struttura ricettiva che ospiterà al suo interno proprio un ristorante del noto chef campano, conosciuto su larga scala per l'altissimo livello dei suoi piatti e divenuto ormai, assieme alla moglie Cinzia, un imprenditore di successo nell'ambito della ristorazione anche in seguito alla partecipazione al programma tv Masterchef.

Nello specifico, però, il resort di Terricciola, con i suoi sei appartamenti di pregio in cui poter pernottare e l'accogliente wellness room all'avanguardia, non sarà soltanto il luogo ideale per un weekend da sogno, ma anche un'occasione commerciale e di impiego per il territorio, viste le numerose candidature di lavoro disponibili. D'altronde, consultando il sito internet del gruppo Cannavacciuolo, possiamo renderci conto di quanto questa novità porterà benefici a livello occupazionale al borgo etrusco situato tra Pisa e Volterra.

"Stiamo selezionando il nuovo team di sala, sommellerie, cucina e room division: invia la tua candidatura ed unisciti a noi - si legge sul sito di Laqua Vineyard - Entrare a far parte del nostro team significa far parte di una grande famiglia: troverai persone che, animate dalla grande passione e determinazione trasmesse da Cinzia e Antonino, lavorano quotidianamente alla realizzazione di esperienze di ospitalità autentica".

Diamo quindi un'occhiata nel dettaglio, sottolineando che sarà possibile avanzare la propria candidatura consultando il sito job.antoninocannavacciuolo.it/laqua-vineyard/

Cannavacciuolo a Terricciola, come candidarsi

Ma ecco le posizioni aperte per trovare impiego presso "Laqua Vineyard" di Terricciola:

1) Facchino/addetto all'accoglienza:

La risorsa deve garantire un servizio personalizzato verso gli ospiti, in sinergia ai diversi reparti interessati. Le sue responsabilità includono, tra l'altro, l'accoglienza degli ospiti, il trasporto dei bagagli e il parcheggio delle auto.

2) Spa therapist:

La risorsa sarà inserita in qualità di spa therapist della Wellness Suite interna alla struttura. Le sue attività comprenderanno, tra l'altro, la somministrazione di massaggi e di trattamenti da rivolgere ai clienti.

3) Commesso di sala:

Il commesso di sala, inserito in un team giovane e qualificato, curerà la preparazione dei tavoli e fornirà costante supporto allo chef nelle attività relative al servizio di sala per pranzo e cena.

4) Maitre sommelier/e:

Il Maître Sommelier gestirà il servizio di sala del ristorante ed assicurerà un’alta qualità di ricevimento ed un servizio personalizzato verso i clienti, che consiglierà e orienterà nel percorso enogastronomico.

5) Cuoco capopartita:

La figura gestirà in autonomia cotture, linee e servizio. Risponderà direttamente allo chef e coordinerà l'attività dei suoi commis, occupandosi della loro formazione e creando il giusto spirito di squadra. Il cuoco caportatita avrà la responsabilità di preparare e presentare piatti in linea con gli standard di eccellenza richiesti.

6) Candidature spontanee:

Chi volesse avviare un percorso professionale di crescita con "Laqua Vineyard" ma non trovasse una candidatura aperta a far al caso proprio, potrà comunque decidere di candidarsi spontaneamente.

Gianni Capuano