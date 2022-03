Carmignano Città che legge, ecco come aderire al Patto per la Lettura

Carmignano è una “Città che legge”, titolo che è stato riconosciuto dal Centro per il libro e la lettura e dall’Associazione nazionale comuni Italiani. Il Comune di Carmignano ha adottato, dal 2021, il Patto per la Lettura come bene comune. Il Patto dà vita all’alleanza tra i protagonisti della filiera culturale del libro che insieme lavorano per realizzare pratiche condivise di promozione della lettura. Gli obiettivi del Patto sono quelli di promuovere la lettura come: diffusione della conoscenza e del diritto di accedere al patrimonio culturale del territorio. strumento di inclusione, formazione alla lettura ad alta voce, promozione eventi.

Al Patto possono aderire gli istituti comprensivi, le scuole non statali, le parrocchie, le librerie oltre ad enti, associazioni, gruppi informali che svolgano o vogliano svolgere attività inerenti al progetto. La sottoscrizione del Patto comporta la collaborazione ad una azione collettiva, con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale, avente la finalità di allargare la base dei lettori. Aderendo al Patto, le parti si impegnano a partecipare ai momenti di elaborazione e progettazione, a diffondere la visione dei vari progetti, a individuare le risorse e le competenze necessarie per implementare le attività e a partecipare alle azioni derivanti dal Patto stesso.

Una Città che legge garantisce e facilita ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura. Questo avviene attraverso numerose iniziative: la presenza di biblioteche e librerie sul territorio, l’organizzazione di festival, rassegne, e fiere, che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, la partecipazione a iniziative congiunte, di promozione della lettura, tra l’Amministrazione, le biblioteche, le scuole, le librerie, le associazioni e ATS presenti sul territorio.

Per aderire basterà inviare entro il 7 aprile il modulo tramite posta elettronica all'indirizzo iscrizionilazzerini@comune.prato.it specificando nell'oggetto “PATTO PER LA LETTURA - disponibilità all'adesione”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa