Coronavirus Empoli e Cuoio, 354 contagi

Contagi in aumento oggi, martedì 29 marzo 2022, per l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio. La crescita dei nuovi positivi, registrata a livello regionale nelle ultime 24 ore (Qui il bollettino) si riflette anche nelle due aree, portando a doppia cifra i contagi rispetto a ieri, in quasi tutti i comuni.

Zona Empolese Valdelsa 265

Gambassi Terme 17

Capraia e Limite 22

Montespertoli 33

Montelupo Fiorentino 25

Vinci 25

Montaione 5

Empoli 63

Fucecchio 29

Cerreto Guidi 13

Castelfiorentino 20

Certaldo 13

Zona comprensorio del cuoio 89

San Miniato 47

Montopoli in Val d'Arno 16

Castelfranco di Sotto 15

Santa Croce sull'Arno 11

A breve il bollettino Asl Toscana Centro completo