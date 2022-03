Da Scampia a Vicopisano, la lotta alla camorra di Ciro Corona fa sosta in Toscana

Ciro Corona a Vicopisano, venerdì 1° aprile, per una sua importante testimonianza di vita e per la presentazione ai ragazzi e alle ragazze dei campi di formazione nei beni confiscati alla Camorra, a Scampia.

"L'ho anticipato il 21 marzo, XXVII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - interviene il Sindaco Matteo Ferrucci - venerdì 1 aprile, alle 18, al Teatro di via Verdi sarà con noi Ciro Corona, e voglio ringraziarlo di nuovo della sua presenza, a nome dell'Amministrazione. Interverranno insieme a me Fabiola Franchi, Assessora alla Legalità, e Juri Filippi, Assessore alle Politiche Giovanili".

"Ciro Corona ha poco più di 40 anni - continua il sindaco - ma è da oltre 20 anni che il suo impegno per un cambiamento civile e sociale a Scampia va avanti, senza sosta, instancabilmente, davanti a ogni tipo di ostacolo. Il 1° aprile, oltre a raccontarci della sua vita e delle sue scelte, della 'sua' Scampia, presenterà, in un incontro a cui confidiamo partecipino molti giovani, i campi estivi di formazione organizzati nei luoghi sottratti alla Camorra che l'Amministrazione intende proporre e sostenere, come forme di impegno e di 'pellegrinaggio' civile antimafia per i ragazzi e le ragazze".

Ciro Corona ha fondato l’associazione (R)esistenza Anticamorra, ha creato uno sportello per aiutare gli abitanti del quartiere a denunciare estorsioni, minacce e soprusi e ha preso in gestione il bene confiscato Fondo Rustico Amato Lamberti a Chiaiano. Lavora con minori a rischio, detenuti, persone fragili e migranti. Per il suo impegno nel 2013 è stato insignito del Premio Borsellino per la legalità, nel 2017 del Premio società civile e cultura per la legalità e nel 2021 dell’onorificenza più prestigiosa: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha nominato Cavaliere della Repubblica.

"Oggi, anche grazie a lui, una Scampia diversa esiste, e tanti ragazzi del quartiere napoletano possono scegliere e pronunciare la parola 'futuro'", conclude il sindaco Ferrucci.

Obbligo di Green Pass rafforzato e di mascherina FFP2.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa