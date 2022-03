Esce il libro di Marzio Gabbanini su Gianna Nativitati

Al centro un figura complessa. Ma anche importante e strategica nella vita del Dramma Popolare di San Miniato, quel Teatro del Cielo che amò spassionatamente, e che a lei deve molto. Anche alcuni successi di una lunga e preziosa stagione di crescita. Stiamo parlando di Gianna Nativitati, che fu direttrice organizzativa del Dramma Popolare, abile costruttrice di rapporti di collaborazione fra il modo della cultura e della politica. Una figura, per molti aspetti ancora da scoprire e che viene approfondita nel libro “Gianna Nativitati. Una donna di primo piano nelle complesse vicende del Dramma Popolare" di Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione Idp. L’impegno del Dramma, e del suo presidente in prima persona, in questi anni, non è stato solo quella di rilanciare la missione della drammaturgia dello spirito in piazza Duomo con nuovi successi, ma anche rileggerne la grande storia, scoprendo nelle pieghe di tante vicende, di vi, a di teatro e di cultura a San Miniato, come e dove affondano oggi le radici del Teatro del Cielo.

Il libro sarà presentato venerdì prossimo alle alle 17,30 a Palazzo Grifoni. A fare gli onori di casa sarà il presidente della Fondazione Crsm Antonio Guicciardini Salini. Seguiranno i saluti di Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana e del sindaco Simone Giglioli. Modererà la presentazione ed il dibattito Laura Baldini. Interverranno il vescovo Andrea Migliavacca, Raffaella Nativitati, sorella di Gianna Nativitati e Marzio Gabbanini autore del volume. L'opera è stata sostenuta dalla Fondazione Crsm, e dalle aziende Tecnoambiente Spa - Gruppo Ecoeridania e «Ciaponi». La serata è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare. E’ necessario esibire il green pass per accedere alla sala.

Fonte: Dramma Popolare - Ufficio stampa