Esche avvelenate, controlli del nucleo cinofilo a Serravalle

A Vinacciano (Serravalle Pistoiese) sono stati trovati dei pezzi di carne con dentro dei fitofarmaci. Il nucleo cinofilo antiveleno dei carabinieri ha avviato controlli per cercare le esche avvelenate.

I cani hanno effettuato una perlustrazione dell’area alla ricerca. Lapa, pastore belga, e Mora, labrador nero, sono le specialiste che, condotte dall’appuntato scelto Simona Palmieri del Reparto biodiversità di Follonica, hanno setacciato la zona, grazie alle straordinarie capacità di riconoscere col fiuto le più disparate categorie di veleni maggiormente utilizzati.

Il rilascio nell’ambiente di esche avvelenate è un reato molto grave, possono infatti essere ingerite da animali selvatici ed entrare nella catena alimentare, andando a colpire direttamente o indirettamente volpi, cinghiali ma anche una specie particolarmente protetta come il lupo e animali domestici come i nostri cani o gatti. Questi bocconi avvelenati molto spesso vengono messi proprio per uccidere carnivori selvatici ritenuti nocivi per la piccola fauna (fagiani, lepri).