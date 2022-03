Evade oltre 150mila euro e percepisce Reddito di Cittadinanza: ambulante denunciato

Scoperto e denunciato dalla guardia di finanza di Grosseto un venditore ambulante di abbigliamento e accessori che per anni non avrebbe fatto la dichiarazione dei redditi e avrebbe inoltre percepito indebitamente 20mila euro dal Reddito di Cittadinanza.

L'ambulante, che vendeva gli articoli nelle zone dell'Argentario, Capalbio e Orbetello, secondo un primo screening patrimoniale è risultato non dichiarare nulla negli anni precedenti al Covid. Secondo quanto spiegato dalle fiamme gialle, a suo carico risultavano anche segnalazioni di cittadini che riferivano di aver acquistato senza ricevere scontrino o ricevuta fiscale.

Gli approfondimenti sono proseguiti e i finanzieri hanno ricostruito come l'ambulante non avesse dichiarato oltre 120mila euro di ricavi, con connesse violazioni IVA per 25mila euro. Dagli accertamenti finanziari e bancari è emerso come l'evasore avesse in sua disponibilità diversi conti bancari, e che usasse in maniera sistematica alcuni canali di pagamento per inviare denaro all'estero. Le fiamme gialle hanno ricostruito oltre 500 operazioni di movimentazioni finanziare per le quali l'ambulante non avrebbe fornito alcuna giustificazione, ricondotte dunque a ricavi "in nero" dell'attività imprenditoriale.

Infine è emerso che il soggetto avesse inoltre percepito indebitamente oltre 20mila euro di Reddito di Cittadinanza, omettendo di dichiarare la sua attività commerciale e i relativi redditi.