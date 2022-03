Fermato con utensili da lavoro dal valore di 2mila euro: li aveva rubati da un cantiere

Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio di pattugliamento in zona Stazione, la polizia ha proceduto al controllo di alcuni soggetti che stazionavano in piazza Vittorio Emanuele II, sotto i loggiati delle Poste Centrali. Tra questi, veniva identificato un cittadino rumeno 43enne, trovato in possesso di un borsone contenente alcuni utensili da lavoro di particolare valore, tra cui due trapani ed un flessibile di note marche di utensileria, dei quali non ha saputo spiegare la provenienza.

L'uomo è risultato destinatario della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Pisa, emessa dal Questore di Pisa, a causa dei suoi precedenti per reati contro il patrimonio. Per tali motivi è stato accompagnato in Questura e denunciato per i reati di ricettazione e inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Pisa.

I poliziotti sono andati in fondo alla vicenda, appurando dopo alcune verifiche che gli attrezzi erano stati trafugati nella notte da un cantiere in piazza dei Facchini. Il valore degli attrezzi sfiora i 2.000 euro; il proprietario, nel frattempo fatto arrivare in Questura per affidargli gli attrezzi di proprietà, ha ringraziato i poliziotti per la solerzia dimostrata