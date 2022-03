Giorgia Soleri al convegno sull'Endometriosi di Figline e Incisa

I sabati della Salute e quelli della Cultura, la meditazione, la musica barocca, un Dante a fumetti e l’arte di Venturino Venturi. Sarà una settimana ricchissima di eventi: ecco quelli organizzati o patrocinati dal Comune di Figline e Incisa Valdarno.

A pochi giorni dalla Giornata mondiale dell’endometriosi, il Rotary Club Figline e Incisa promuove, martedì 30 marzo, il convegno “Conosci l’endometriosi?”, una mattinata di sensibilizzazione sui temi della salute femminile, rivolto in particolare ai giovani delle scuole superiori del territorio. Tra i relatori, numerosi medici specializzati e attivisti, compresa la modella e influencer Giorgia Soleri che da anni si batte per la conoscenza e la ricerca nel campo dell’endometriosi e della vulvodinia. Appuntamento mercoledì 30 marzo dalle ore 10 al Nuovo Cinema a Figline. Informazioni e prenotazioni: Francesco Sottili 339 5310301. Necessario il Green pass.

Si prosegue poi con il consueto appuntamento con il Gruppo di lettura Il Giardino, che giovedì 31 marzo alle ore 17 chiude il suo ciclo di incontri con un approfondimento su “Orizzonte mobile” di Daniele Del Giudice (Einaudi), diario di una spedizione artica e storia degli uomini che hanno provato a raggiungere e abitare la terra dei ghiacci. Letture a cura di Paolo Gualandi. Ingresso libero con Green pass.

Nel fine settimana, per tre giorni, tornano in piazza le Uova di Pasqua dell’Ail, l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma: venerdì 1° aprile in piazza Don Minzoni a Matassino, poi sabato 2 e domenica 3 aprile in piazza Ficino a Figline per tutta la giornata dove sarà possibile acquistare le famose uova di cioccolato con una donazione minima di 12 euro che servirà a sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia.

Arriva poi un sabato ricchissimo di eventi.

Secondo appuntamento con “I sabati della Cultura”, l’iniziativa dedicata al patrimonio storico e artistico del territorio che per tutta la giornata del 2 aprile consentirà di visitare liberamente quattro luoghi della cultura solitamente accessibili solo su prenotazione: la Casa della Civiltà Contadina di Gaville, il Museo di Arte Sacra della Collegiata di Santa Maria, la Fondazione Giovanni Pratesi e l’Antica Spezieria Serristori. Porte aperte dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Si replica il 30 aprile.

Tornano anche I sabati della salute: il 2 aprile l’incontro dedicato all’infermiere di famiglia e comunità, il nuovo servizio attivato da qualche mese anche a Figline e Incisa che mette a disposizione delle famiglie un professionista per tutti i bisogni infermieristici, un contatto diretto che garantisce la presa in carico personalizzata di ogni singolo caso. Appuntamento al Centro sociale Il Giardino alle ore 16, ingresso libero.

L’arte entra in biblioteca con “Minimalia”, mostra di 12 litografie di Venturino Venturi mai esposte prima, organizzata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno insieme all’Archivio Venturino Venturi in occasione del ventennale della scomparsa dell’artista. Inaugurazione sabato 2 aprile alle 15.30, alla presenza di Lucia Fiaschi, nipote di Venturino Venturi, storica, insegnante di arte contemporanea e curatrice dell’Archivio Venturino Venturi. L’esposizione sarà visitabile, fino al 28 maggio, negli orari di apertura della biblioteca Ficino.

Altri tre appuntamenti, sempre in Biblioteca. Tornano il Gruffalò e tutti i suoi amici: prosegue infatti sabato 2 aprile il ciclo di letture animate delle opere di Julia Donaldson, un laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni a cura di Coop21. All’appuntamento, in programma alle 10.30 presso la Biblioteca comunale Marsilio Ficino di Figline, sono ammessi un massimo di 15 bambini accompagnati da un adulto. Necessaria la prenotazione su www.fiv-eventi.it.

Secondo incontro di “Impariamo a meditare”, il percorso di avvicinamento alla meditazione a cura di Giancarlo Shinkai Carboni, anch’esso in programma alla Biblioteca comunale Marsilio Ficino sabato 2 aprile alle 10.30. Ultimi posti disponibili, prenotazione obbligatoria su www.fiv-eventi.it. I partecipanti dovranno portare con sé un tappetino da fitness e un cuscino da meditazione o un mattoncino morbido da yoga.

Alle 16.30 la presentazione de “Le avventure di Dantino”, il piccolo Dante a fumetti protagonista del ciclo in tre parti (ovviamente Inferno, Purgatorio e Paradiso) scritto da Silvio Biagi e illustrato da Alice Rovai, edito da Maria Margherita Bulgarini. Si parte dall’Inferno, dove Dantino si è trovato perso in mezzo a un bosco spaventoso: bisogna subito uscirne! Guidato dall'amico Virgilio, comincia così per lui una grande avventura destinata ad essere ricordata. Un modo per avvicinare i bambini dagli 8 anni in su alla Divina Commedia. Saranno presenti gli autori. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.fiv-eventi.it.

Chiusura in musica, domenica 3 aprile al Circolo Fanin, con “Quadri barocchi”: un concerto che è anche un viaggio nel tempo nella storia e nella cultura barocca. Laura Andreini, soprano, Giacomo Benedetti, clavicembalo e Andrea Benucci, liuto rinascimentale e tiorba, esperti conoscitori del repertorio antico, eseguiranno una selezione dei brani di Dowland, Purcell, Jacopo Peri, Frescobaldi, Monteverdi e altri compositori attivi tra il 1500 e il 1600, avvalendosi delle tecniche esecutive e degli strumenti musicali tipici del periodo barocco. Il concerto, organizzato dall’Accademia del Buon Talento, patrocinato dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, è realizzato in collaborazione con il Circolo Fanin e il Calcit Valdarno Fiorentino. Informazioni e prenotazioni: accademiabuontalento@gmail.com, 333.4959130.