Giornata mondiale dell'autismo: istituzioni, scuola e sanità a confronto a Certaldo

Una mattinata di approfondimento, ma anche di arte e sorrisi, per accendere i riflettori sull'autismo. Una mattinata durante la quale istituzioni, sanità e scuola si incontreranno per celebrare insieme la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, negli spazi del teatro Boccaccio, in via del Castello 2 a Certaldo. Accanto alla possibilità di partecipare in presenza all'iniziativa, che si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, si affiancherà la possibilità di seguire l'evento a distanza, cliccando sul link http://sito2020.comune.certaldo.fi.it/brunociari.html .

L'iniziativa, realizzata dalla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione dell'Empolese Valdelsa nell'ambito del Progetto educativo zonale della Regione Toscana, vuole essere una ulteriore occasione di dialogo e confronto sulla condizione, anche attraverso contributi culturali come le letture dal titolo "Saremo scie luminosissime", a cura di Martina Dani che apriranno e chiuderanno la mattinata, al via alle ore 10 e coordinata da Elena Falaschi, coordinatrice dell'organismo Educazione e scuola del Centro Studi Bruno Ciari. Seguiranno gli interventi di illustri relatori, a partire dall'assessora regionale all'Istruzione, Alessandra Nardini, per poi proseguire con Emma Donnini, in qualità di vicepresidente della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione dell'Empolese Valdelsa, e con il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini. Spazio quindi a Marco Armellini, neuropsichiatra infantile, direttore del Dipartimento di salute mentale e dipendenze, Paolo Stagi, neuropsichiatra infantile, direttore USFMIA Empoli dell'azienda sanitaria Usl Toscana centro, Silvia Giorli, assistente sociale della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa in forza al servizio per le persone con disabilità, e ancora a Gerardo Di Fonzo, dirigente scolastico e referente per Scuola polo per l'inclusione.

Seguiranno il contributo delle scuole dal titolo Azzurro ogni giorno e lo spettacolo Circus aut out di Aps Spazio Ipotetico, associazione nata per poter generare luoghi e occasioni in cui ripensare l’incontro di due concetti generalmente associati solo a scopi riabilitativi o terapeutici: arte e disabilità. In particolare, Circus aut out è un progetto che genera un incontro tra il circo e l’autismo, mostrando esternamente cosa è capace di creare questo connubio che, a primo sguardo, può quasi risultare un po’ bizzarro.

A chiudere gli interventi sarà quindi Benedetta Bagni, assessora all'Istruzione del Comune di Certaldo e referente del tavolo Inclusione della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione dell'Empolese Valdelsa. "Credo che in queste giornate - sottolinea Bagni - emergano le azioni che sono state portate avanti dal tavolo inclusione all'interno della Conferenza zonale per l'istruzione Empolese Valdelsa, un tavolo interistituzionale che ha permesso attraverso un prezioso confronto tra i vari soggetti coinvolti di contribuire a realizzare scuole sempre più inclusive. Emozionante la grande partecipazione del mondo scolastico, attraverso vari contribuiti video e testimonianze. Questo evento verrà arricchito ulteriormente dalla performance del Circus aut out, progetto inclusivo/riabilitativo già sviluppato nelle nostre scuole nell'ambito dei Pez regionali".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0571 74419 o 337 1146476 oppure inviare una mail all'indirizzo centrociari@centrociari.it.

Fonte: Ufficio Stampa