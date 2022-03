Ha terminato l’attività il medico di famiglia Elias Jabbour: ecco come scegliere il nuovo dottore

Gli assisti del dottor Elias Jabbour, medico di medicina generale nell’ambito territoriale di Scandicci, possono scegliere un nuovo medico per l’assistenza primaria tra quelli disponibili nello stesso ambito. Il medico Jabbour ha infatti terminato l’attivato la scorsa settimana e pertanto i suoi assistiti sono invitati a scegliere un nuovo curante. Per la nuova scelta l’Azienda rinnova l’invito a utilizzare i sistemi messi a disposizione on line, evitando di recarsi agli sportelli.

Il cambio medico on line può essere effettuato tramite:

- pc, smartphone o tablet utilizzando il servizio della Regione Toscana accessibile tramite la piattaforma Open Toscana https://open.toscana.it/servizi (o a questo link). L’accesso alla scelta avviene tramite l’autenticazione con tessera sanitaria attiva, oppure con il sistema di identità digitale SPID. Sul sito della Ausl Toscana centro tutte le informazioni seguendo il percorso Home/ServizieAttività/Medicodifamiglia/Sceltaecambiodelmedicodifamiglia.

- App Toscana Salute di Regione Toscana per smartphone e tablet. Disponibile e scaricabile gratuitamente all'interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet. In particolare, per Android può essere scaricata dal PlayStore, mentre per IPhone è disponibile su Apple Store

- Per email all’indirizzo: anagrafesanitaria.nordovest @uslcentro.toscana.it inviando il modulo compilato, scaricabile dal sito www.uslcentro.toscana.it , seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra ed una copia di un documento di identità valido

Rimangono attivi anche i canali tradizionali: per appuntamento telefonando al numero unico aziendale 055545454 o recandosi per la prenotazione presso le farmacie o gli sportelli Cup territoriali.

Attivi anche i Totem Punto SI disponibili sul territorio con tessera sanitaria attiva.

Fonte: Ausl Toscana Centro