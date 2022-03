"La Toscana in cammino" al Parco di San Rossore

Uisp Toscana Montagna organizza il 2-3 aprile l’evento finale all’interno del parco di San Rossore 2022, nell’ambito del Progetto Uisp “ La Toscana in cammino”

In questi ultimi tempi di forzata sosta pandemica, c’è un’aria nuova che spinge le persone a muoversi, a camminare, a respirare nuovamente a pieni polmoni, si presenta il desiderio di trascorrere più tempo all’aria aperta; da qui la scelta di proporre una serie di cammini ed escursioni, in collina, in montagna ed in città ( parchi e percorsi guidati storico artistici).

Cavalcando questo nuovo spirito del vivere in ambiente naturale, abbiamo portato avanti questo nuovo progetto escursionistico che vede in UISP Montagna Toscana la promotrice di itinerari atti alla conoscenza del nostro patrimonio naturalistico.

Abbiamo proposto una serie di camminate domenicali aperte a tutti coloro, soci (e non soci) UISP , che volevano cimentarsi nel camminare ,inteso come “sano costume di vita e prevenzione alle malattie derivanti dalla sedentarietà, oltrechè un modo per socializzare ed esplorare una Toscana meno conosciuta, ricca di interessi storico-artistici e naturalistici.

Tali passeggiate si sono svolte ad iniziare dallo scorso ottobre termineranno in un unico evento che si svolgerà i prossimi 2-3 aprile nel Parco di San Rossore.

Il Programma:

- sabato 2 aprile, ritrovo alle ore 9:30 presso i parcheggi di Cascine Vecchie: effettueremo una camminata nella zona del Gombo riservata solo a coloro che sono autorizzati ed accompagnati da guide ambiantali autorizzate. La camminata prevede la visita al parco della villa presidenziale del Gombo, spingendoci fino al mare,dove sosteremo per il pranzo al sacco. Percorrendo questi sentieri cureremo l’integrità di questi luoghi raccogliendo gli eventuali residui di origine umana muniti di guanti e sacchi per l’immondizia.

Rientro a Cascine Vecchie previsto per le 16:30.

- lunghezza circa 11 km, assenza di dislivello, consigliati scarponcini o scarpe da ginnastica, acqua in quantità sufficiente e pranzo al sacco.

- domenica 3 aprile, ritrovo ore 9:30 presso i parcheggi di Cascine Vecchie: proponiamo

una passeggiata nelle aree consentite al pubblico, includendo vari habitat naturali come le aree umide, il fiume …Cammineremo godendo dell’ambiente naturale, non prefissandoci chilometri, ma osservando con stupore…la camminata è accessibile a tutti, senza dislivello.

- saranno proposte inoltre attività di giochi tradizionali complementari alla camminata, rivolte a tutti.

Per info e prenotazione: mail a montagna.toscana@uisp.it

Fabrizio Falatti cell 335 206864 Alessandra Buscemi 3331620985

Fonte: Ufficio Stampa