La Veglia dei Poeti è un evento del Capodanno dell'Annunciazione 2022

Tra gli eventi del “Capodanno dell’Annunciazione 2022” del Consiglio Regionale Toscano, quest’anno entra la Veglia dei Poeti di Vinci, manifestazione giunta alla X edizione, reading pubblico di poeti e cantastorie, occasione per ricordare storie e aneddoti di vita quotidiana in versi e musica.

L’evento è previsto per sabato 2 aprile 2022 alle 21.15 al Teatro di Vinci, via Pierino da Vinci 39 (ingresso libero fino a esaurimento posti).

L’evento fa parte della Festa della Poesia di Vinci, realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune, iniziata con grande partecipazione di pubblico lo scorso 19 marzo, in Biblioteca Leonardiana, con la poetessa Elisa Biagini in occasione della Giornata Mondiale della Poesia.

Il tema della Veglia 2022 è “Rifiorire”, scelto prima dello scoppio della guerra ucraina, diventato oggi un auspicio di speranza e di rinascita per la pace tra gli uomini e la vittoria della bellezza sulle barbarie quotidiane dei conflitti bellici. L’evento, inserito nel “Capodanno Toscano”, ha infine un’ulteriore valenza, importante per Vinci, che conserva due bellissime “Nunziate”. La prima è quella del tabernacolo cinquecentesco di Piazza di Leonardo; la seconda è nel Santuario mariano a Lei dedicato, opera probabilmente di Fra’ Paolino da Pistoia, arrivata nel paese di Leonardo ai primi del Seicento, tanto bella e venerata, che nei primi del Settecento la popolazione vinciana si adoperò per costruire l’attuale chiesa e nel 1723 la proclamò patrona di Vinci.

A un anno dall’importante ricorrenza (300° anno dalla consacrazione alla SS. Annunziata dell’altare e cuore di Vinci), nel pieno spirito del Capodanno fiorentino, la Veglia celebra i poeti di ieri che hanno cantato l’Annunciata, con toni e contenuti diversi (Zeichen, Nova, Merini, Levi, Pasolini), mentre i poeti di oggi ricorderanno l’anno appena trascorso e canteranno la speranza di “rifiorire” in un mondo migliore.

La copertina dell’Antologia di sala, che ogni anno è realizzata da un artista diverso, è dedicata a un “prato incantato” realizzato per l’occasione dalla pittrice cerretese Michela Cianchini. Conducono la serata Monia B. Balsamello e Nicola Baronti, con l’ausilio tecnico di Luca Dal Canto, letture di Andrea Giuntini, commenti musicali a cura di Mario Costanzi, tanti poeti e ospiti a sorpresa.

Vinci nel Cuore ha istituito una raccolta fondi per sostenere le sue iniziative: è possibile fare una donazione al link bit.ly/sostieni-vnc.

Fonte: Associazione Vinci nel Cuore - Ufficio stampa