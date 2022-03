Novità dai lavori in Fi-Pi-Li: chiuso lo svincolo di Montelupo verso il mare

Chiude lo svincolo di Montelupo in Fi-Pi-Li per lavori. In questi giorni è iniziata la prima fase del cantiere e, per diminuire la pressione del traffico e alleggerire l'unica corsia di marcia in direzione mare, è stato deciso di chiudere lo svincolo in entrata da Montelupo verso la superstrada. Si potrà accedere alla Fi-Pi-Li usando la Tosco-Romagnola, mentre lo svincolo rimane aperto in uscita per poter 'schivare' la parte dei lavori, prendere la strada interna e accedere di nuovo in superstrada a Empoli Est.

Sul correttivo è intervenuto Stefano Baccelli, assessore alle infrastrutture nella Regione Toscana: "Lo abbiamo deciso in seguito al monitoraggio dei primi giorni, una misura volta a fluidificare il traffico nel tratto interessato dal cantiere. Siamo impegnati nel cercare di mitigare gli effetti degli interventi necessari su una strada molto trafficata. Ricordo anche i lavori di notte, la sospensione dell’attività del cantiere nelle fasce più trafficate e l’apertura ai mezzi pesanti della Bientinese. Tutte misure che abbiamo preso per venire incontro alle esigenze dei cittadini".

Le fasi di lavoro sulla Fi-Pi-Li sono diverse e le trovate all'interno di questo articolo. Per questo anno di lavori la Regione ha tirato fuori più di 5 milioni.