Masterchef a Fucecchio, in 400 cascano nello scherzo del Cispia Party

Il comitato di goliardi fucecchiesi del Cispia Party aveva lanciato l'appello per 'pubblico mangiante e giudicante' per l'arrivo di Masterchef a Fucecchio. Le adesioni, raccolte esclusivamente dal Cispia Party, riguarderanno la sfida tra il migliore girarrosto e la migliore zuppa di pane cucinata dalle due squadre. Ecco l'annuncio e in fondo il modo con cui partecipare.

Stanno girando le nuove puntate di MasterChef a Fucecchio: come esterna è stata scelta la città di Montanelli. Appena appresa la notizia, noi del Comitato Cispia Day ci siamo adoperati affinché venisse girata il 1 maggio, il nostro giorno, sotto le torri proprio perché c’era in concomitanza e nello stesso luogo la nostra festa e non il 24 aprile come era programmato da Sky.

La redazione ha accettato il cambio data pertanto sarà una bella occasione per promuovere la nostra città in una Tv internazionale.

La troupe di Sky affinché possa girare l’esterna dove due squadre (i rossi e i blu) si cimentano in una gara sul girarrosto e la zuppa di pane in due cucine attrezzate che saranno installate dalla produzione televisiva in loco.

La rete Sky ha bisogno del pubblico mangiante (ovviamente gratuitamente) che dovrà anche votare quale girarrosto e quale zuppa risultano migliori tra le due squadre.

L'appello si concludeva chiedendo di mandare un messaggio entro 8 giorni di distanza dal 24 marzo, ossia il 1 aprile. Oltre 400 persone hanno commentato e la voce si è diffusa anche fuori dalle arene digitali, nelle piazze e nei bar di Fucecchio. Peccato che era tutta una burla, che è stata svelata quest'oggi proprio dagli organizzatori del Cispia Party.

Oltretutto, la discussione si è anche incentrata su qualche polemica: "Meglio farlo in piazza Vittorio Veneto o in piazza Giuseppe Montanelli piuttosto che sotto le torri al Parco Corsini", e ancora "meglio un menù diverso, magari con gli uccelli del Padule".

La 'rete' dei pesci d'Aprile ha pescato più del dovuto e dunque lo scherzo è stato svelato, con buona pace di chi aspettava un pasto gratis con la compagnia degli chef Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. L'appuntamento vero è al Cispia Party il 1 maggio con la camminata dei fucecchiesi e la grigliata sotto le Torri.