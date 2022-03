In vista dell’apertura della stagione master all’aperto, in casa Atletica Pistoia si fa il bilancio sull’attività invernale indoor.

Tra i risultati di prestigio ottenuti dalla compagine bluarancio spicca senza dubbio l’ oro continentale conquistato agli Europei di Braga nei 200 metri piani categoria SM85 da Remo Marchioni, presidente della società e inossidabile sprinter a cui le 87 primavere non impediscono di primeggiare in pista anche al cospetto di avversari più giovani.

Oltre al titolo nei 200, Marchioni ha ottenuto una medaglia d’argento nella staffetta 4x200 (cat. SM75) e una di bronzo nei 60 (SM85). A completare il medagliere pistoiese ci ha pensato Renzo Romano con un bronzo a squadre nella 4x200 SM50.

Dieci le medaglie ottenute dall’Atletica Pistoia ai Campionati Italiani indoor di Ancona: due gli ori, con Remo Marchioni che si è confermato imbattibile nei 200 metri e Alessandro Iacomino che ha messo tutti in riga nei 1500 categoria SM45. Per Marchioni anche due secondi posti, nei 60 e nei 400 metri. Gli altri argenti sono andati a Paola Paolicchi (salto in lungo SF50), Renzo Romano (60 ostacoli SF55) e Alessandro Iacomino (800 metri SM45). Bronzo tricolore infine per Paola Simoncini (salto in lungo SF50), Cristina Riganelli (1550 SF45) e Claudio Mariotti, terzo nel giavellotto SM65 ai concomitanti campionati invernali lanci lunghi che si sono disputati negli stessi giorni nel capoluogo marchigiano.

Due squilli pistoiesi anche ai campionati regionali di corsa campestre master di Campi Bisenzio, dove Maura Vignali e Alessandro Iacomino si sono imposti rispettivamente nelle categorie SM70 e SM45. Podio anche per Cristina Mannello, terza nella categoria SF55, e Roberto Isola, stesso piazzamento nella categoria SM70.

Il prossimo appuntamento con l’atletica master è per il 7 e 8 maggio con la fase regionale del Campionato Italiano di Società.

Fonte: Ufficio stampa Atletica Pistoia