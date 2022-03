Primavera è nell’aria, cambia la data della visita a tema nell’area protetta di Arnovecchio

Cambia la data della visita a tempa sulla ‘Primavera è nell’aria’, prevista per il 3 aprile, nell’area naturale protetta di Arnovecchio,

L’iniziativa si terrà domenica 10 aprile 2022, alle 9, sempre organizzata dal Centro RDP Padule di Fucecchio, che gestisce l'area per conto del Comune di Empoli, la visita permetterà di scoprire ancora di più questo gioiello naturale a due passi dalla città; consentirà di apprezzare i segnali della primavera, a partire dalla profusione di candidi fiori del Biancospino, delicatamente profumati, che attirano stuoli di api ed altri insetti pronubi in cerca di nettare.

In questi giorni fioriscono anche le prime orchidee come lo strano “Fior ragno” (Ophrys sphegodes) che imita in tutto e per tutto la forma di un’ape selvatica per attirare con l’inganno i maschi e garantire una efficace impollinazione.

Sulle acque del laghetto volano a caccia di insetti le rondini, i balestrucci ed i topini da poco arrivati dai quartieri di svernamento africani, e fra i rami degli alberi fanno lo stesso varie specie di piccoli Luì, ben riconoscibili solo dai diversi canti.

Durante l’escursione sarà richiesto l'uso della mascherina solo nei momenti in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale: considerando il tema della visita si consiglia di portare il binocolo.

La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione presso il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, da fare per email a fucecchio@zoneumidetoscane.it inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.



«Una domenica immersi nella natura a due passi da casa. A Empoli l’area naturale Arnovecchio è davvero un luogo unico – commenta l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini – che incanta in ogni stagione, come in primavera, risvegliando odori e colori. Per questo ogni volta rinnovo sempre il mio invito agli empolesi a prenotarsi e vivere un’esperienza unica all’interno dell’area».



L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.



APERTURE ORARI - Nel mese di marzo l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato dalle 15 alle 18 1 e la domenica mattina dalle 9 alle 12, sempre ad accesso libero; in aprile il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica dalle 9 alle 12.

Per informazioni contattare il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, 0573 84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa