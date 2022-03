Rifiuti in Toscana, incontro sul piano di gestione a Montelupo

Un incontro sul nuovo piano regionale di gestione rifiuti si terrà domani, mercoledì 30 marzo, alle 21 presso il circolo Il Progresso di Montelupo Fiorentino.

Interlocutore principale della serata sarà l’assessora regionale Monia Monni, che ha la delega all’ambiente. Insieme a lei il sindaco Paolo Masetti; Lorenzo Nesi, assessore all’ambiente del comune di Montelupo e Francesco Desii, capogruppo Pd in consiglio comunale. Modera l'incontro Daniele Mancini.

Il piano regionale per la gestione rifiuti è stato illustrato dall’assessora in una recente seduta del Consiglio regionale e prevede in sintesi: la riduzione della produzione dei rifiuti spingendo al riuso e il miglioramento quali-quantitativo delle raccolte differenziate e quindi il raggiungimento dell’80-85 per cento nel 2035. La Toscana sceglie di orientare la gestione dei rifiuti verso le opzioni più virtuose di trattamento per raggiungere l’obiettivo del 65 per cento di riciclo di materia al 2035.

Inoltre il piano regionale intende rafforzare il percorso già in atto di progressiva diminuzione del numero delle discariche esistenti, assicurando il soddisfacimento dei fabbisogni regionali in sicurezza, fino a raggiungere la soglia massima del 10 per cento di smaltimento degli urbani al 2035

Fonte: Pd Empolese Valdelsa