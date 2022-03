Sassaiola contro la polizia a Marina di Carrara, 4 condanne

Quattro giovani sono stati condannati per lesioni, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale per una rissa a Marina di Carrara nell'agosto 2020. In quella circostanza circondarono le auto della polizia intervenute per sedare un'atra rissa. Insultarono gli agenti, danneggiarono i mezzi e iniziarono una sassaiola contro i poliziotti, costringendoli a chiudersi in auto.

Quattro giovani, tra 20 e 30 anni, sono stati condannati. I loro avvocati difensori avevano fatto richiesta di rito abbreviato e questo pomeriggio si è svolta l'udienza davanti al gup con sentenza immediata di colpevolezza e condanne che vanno da uno a sei mesi. Un altro giovane è stato rinviato a giudizio.