Sconto sul suolo pubblico a Pontedera, Confesercenti plaude la decisione

"Un segnale concreto da parte dell’amministrazione comunale di sostegno alle attività commerciali, in particolare i pubblici esercizi, sotto forma di sconto sul suolo pubblico la cui esenzione terminerà il prossimo 1° aprile".

Esprime soddisfazione Confesercenti Toscana Nord, con la sua presidente Pontedera Valentina Aurilio ed il coordinatore Valdera Cuoio Claudio Del Sarto, per la decisione del Comune di introdurre una scoutistica per l’occupazione del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi pontederesi.

"Dobbiamo ringraziare il sindaco Matteo Franconi ed il vicesindaco Alessandro Puccinelli – spiegano Aurilio e Del Sarto – per aver compreso le nostre sollecitazioni sulla necessità di sostenere le imprese anche dopo il 31 marzo, data in cui cessa lo stati di emergenza. Ma non cessano certo le difficoltà degli imprenditori alle prese tra l’altro al clamoroso rincaro delle bollette figlio della guerra".

Per Confesercenti Toscana Nord "importante anche aver differenziato le agevolazioni per i pubblici esercizi con spazi esterni o dehors. Uno sconto del 30% per le imprese all’interno dell’area del Centro Commerciale Naturale, 50% per quelle fuori e 60% per i locali situati nelle frazioni. Sconti validi sia per coloro che hanno una occupazione temporanea o tutto l’anno”. La conclusione di Valentina Aurilio e Claudio Del Sarto. “Adesso con il Comune abbiamo iniziato un confronto per individuare soluzioni di sostegno anche per gli ambulanti che dal 1° aprile avranno il nuovo canone mercatale che riunisce in un unico bollettino sia il canone del suolo pubblico che quello dei rifiuti".