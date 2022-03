Tempo di iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali e servizi integrativi dell’Empolese Valdelsa

Tra pochi giorni sarà possibile iscrivere i bambini nei servizi educativi dell’empolese valdelsa. Le date in cui è possibile iscriversi sono da lunedì 4 aprile 2022 al 6/7/8maggio 2022. I bambini che nasceranno nel mese di maggio, potranno iscriversi fino al 31 maggio 2022. In questo periodo le famiglie sono invitate a conoscere da vicino le opportunità che i servizi offrono. Al nido un bambino trova cura, stimoli, relazioni con altri bambini, occasioni per sviluppare le proprie potenzialità, in un ambiente sicuro, stimolante e bello. La famiglia trova ascolto, sostegno, dialogo e confronto con altri genitori, opportunità di partecipazione alla vita del nido, con l'obiettivo di costruire un'alleanza con gli educatori, attraverso il dialogo quotidiano e specifiche iniziative da condividere.

L'impegno della Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione e delle amministrazioni comunali sono rivolte alla promozione continua della qualità educativa dei servizi per l'infanzia, perché l'educazione, a partire dai primi anni di vita, è una responsabilità che deve impegnare non solo le famiglie, ma l'intera comunità, in modo da garantire a tutti i bambini il diritto di crescere bene e di beneficiare delle migliori condizioni di vita.



COME SI FA L'ISCRIZIONE

Da quest'anno non è più possibile iscriversi tramite moduli cartacei nel Comune di Montespertoli ma l’iscrizione dovrà avvenire col Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, esclusivamente tramite la compilazione del modulo on-line sul portale EntraNext: https://portale-montespertoli.entranext.it/



Il Nido d’infanzia "Maria Grazia L'Aquilone" offre 56 posti bambino ed è riservato ai bambini dai 3 a 36 mesi. Prevede tre modalità di frequenza:

- frequenza a tempo corto (7,30 – 14,00 comprensivo di servizio mensa);

- frequenza a un tempo lungo (7,30-16,30 comprensivo di mensa e sonno)

- frequenza a tempo lungo prolungato (7,30-17,30 comprensivi di mensa e sonno)



I posti di tempo lungo disponibili sono 20, di cui 10 a tempo lungo prolungato (orario 7,30-17,30). Gli utenti al di sotto dei dodici mesi di età saranno accolti fino ad un massimo di 6 iscritti.



I genitori interessati potranno visitare la struttura, solo su appuntamento nei seguenti giorni dedicati agli open-day:

- sabato 9 aprile, dalle ore 10 alle ore 12

- martedì 26 aprile, dalle ore 17.45 alle ore 19.45

- sabato 30 aprile, dalle ore 10 alle ore 12



Ciascuna visita accompagnata della struttura avrà la durata di circa mezz’ora. Per prenotare sarà necessario inviare una email all’indirizzo di posta elettronica aquilone@arcacoop.it



Per chi è impossibilitato ad eseguire l'iscrizione in autonomia, nei locali del CIAF, in via Sonnino n. 13, è stata organizzata una postazione con computer e collegamento internet dove gli utenti potranno iscrivere i propri figli al nido d‘infanzia entro il 7 maggio 2022 (31 maggio per i nati dall‘8 al 31 maggio 2022), ultimo giorno disponibile al CIAF giovedì 5 maggio 2022, con l'aiuto di un operatore che li seguirà passo passo nel processo.

Gli orari per tale servizio sono i seguenti:

lunedì 9.30-13.30 e17.00-19.00

mercoledì 15.00-19.00

giovedì 16.30-19.00



Gli utenti dovranno presentarsi con il proprio SPID e il loro codice fiscale, oltre a quello del figlio o figli da iscrivere ai servizi.



Per ulteriori informazioni si può telefonare all'Ufficio Scuola del Comune di Montespertoli al numero: 0571/600244-246 nelle seguenti fasce di reperibilità: dalle ore 9,30 alle ore 13,00 (tutti i giorni) ed anche dalle ore 15,30 alle 17,00 (il martedì ed il giovedì); oppure scrivere una email a: scuola@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa