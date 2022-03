Tenta di rubare 34 bottiglie di superalcolici: denunciato

Hanno tentato di rubare 34 bottiglie di superalcolici all'Esselunga di via Venezia Giulia a Pisa, ma il colpo non è riuscito. Un uomo, un 32enne di origini lombarde, da tempo residente a Pisa, è stato fermato dall'addetto alla vigilanza che ha chiamato la polizia. Il giovane è stato accompagnato in Questura e denunciato per il reato di furto in concorso. Il valore della merce rubata era di circa 400 euro. L'uomo, che aveva anche precedenti di polizia, è risultato anche inottemperante alla misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Toscana emessa lo scorso febbraio. Da quanto appreso con lui c'era un complice che non è stato ancora rintracciato.