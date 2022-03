Terminata la rotatoria nel quartiere Galimberti a Pontedera, assessore Belli: "Intervento necessario"

Infrastruttura funzionale per i flussi veicolari, nuova illuminazione e attraversamenti pedonali rialzati. Ha ormai il suo look definitivo la rotatoria di via Cei/via Fantozzi, nel quartiere Galimberti a Pontedera. "Un intervento necessario e urgente per la messa in sicurezza della viabilità nella zona - ha detto l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pontedera Mattia Belli - ma soprattutto del quadrante dove sono presenti molti servizi sanitari e dove confluisce gran parte dei volumi di traffico dei pendolari della Valdera".

Nel dettaglio, con un investimento di circa 140mila euro (di cui 60mila cofinanziati dalla Regione attraverso un bando) è stata creata una rotatoria che disciplina correttamente gli afflussi dei mezzi sull'incrocio, sono stati realizzati quattro attraversamenti pedonali sulle quattro strade presenti ed è stata installata una nuova illuminazione più efficiente e sicura, sia per i mezzi che per i pedoni.

"In più, con i ribassi dell'appalto - ha spiegato ancora Belli - siamo riusciti a ripristinare l'attraversamento pedonale di via Galimberti, portandolo fino alla congiunzione con il parco ed abbattendo così tutte le barriere presenti sulla strada fino al parco stesso. Anche questo passaggio sarà illuminato nelle prossime settimane, la predisposizione è già stata fatta e il corpo luminoso arriverà a fine Aprile".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa