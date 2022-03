Ucraina, l’associazione Vab a supporto dei profughi. Monni la incontra

L’associazione VAB, Vigilanza Antincendi Boschivi Toscana, nell'ambito delle attività di protezione civile relative all'emergenza profughi, sta svolgendo attività di supporto e di assistenza presso l’Hotel Deltaflorence di Calenzano. In particolare, l'associazione sta sostenendo le spese di lavanderie necessarie ai profughi ucraini alloggiati presso la struttura alberghiera.

L’assessora all’ambiente e protezione civile Monia Monni, insieme al sindaco di Calenzano Riccardo Prestinie e al vicesindaco Alberto Giusti ha incontrato l’associazione. “Voglio ringraziare tutto il volontariato- spiega Monia Monni- che anche in questa occasione si è dimostrato pronto ad attivarsi per accogliere queste persone che fuggono dalla guerra. Sono voluta passare a ringraziare personalmente le volontarie ed i volontari della Vab- prosegue l’assessora- , per il grande lavoro che stanno svolgendo per sostenere al meglio questa popolazione martoriata dalla guerra”



Il Sindaco Prestini aggiunge “Voglio ringraziare Monia Monni che è venuta a trovarci qua a Calenzano. Siamo davvero felici di aver accolto queste persone che sono fuggite dalla guerra, perché credo sia una grande prova di solidarietà per il nostro territorio. E l’ultimo grande grazie va alle volontarie e ai volontari che in questo periodo si stanno mettendo a disposizione per accogliere queste persone e farle sentire a casa.”

“La costante attività svolta presso i centri di accoglienza- conclude il presidente della Vab Mirko Scala-, è il frutto dell’impegno dei nostri volontari e della generosità dei cittadini che in queste settimane, tramite donazioni spontanee, hanno contribuito ai servizi promossi e svolti da Vab.Voglio ringraziare – conclude- anche l’associazionismo calenzanese che fin da subito ha dimostrato grande solidarietà e volontà di collaborare dando il proprio importante contributo.”

