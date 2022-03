Vetrina Teatro, 26esima edizione: 6 spettacoli e 5 premi in ballo

Un grande ritorno del teatro amatoriale a Castelfranco di Sotto.

Dopo l’interruzione causata dall’emergenza sanitaria che aveva sospeso la programmazione di eventi sul palco del Teatro della Compagnia, gli spettacoli tornano ad emozionare, divertire e intrattenere il pubblico ormai affezionato alla rassegna di teatro amatoriale di qualità.

Parte questo sabato 2 aprile la XXVI edizione di Vetrina Teatro, la rassegna/concorso di teatro amatoriale del Teatro della Compagnia. Un cartellone con sei appuntamenti, spettacoli selezionati e compagnie provenienti da ogni parte d’Italia, che saliranno sul palco fino al 15 maggio 2022.

Comicità, drammi, intrattenimento di qualità, tante interessanti proposte e novità. Un programma che riesce ad accontentare sia chi ha voglia di una serata di leggerezza, sia chi cerca una fonte di ispirazione per nuove riflessioni. Storie di vita vissuta, divertenti ritratti umani, racconti di episodi storici e temi di attualità sono affrontati ogni volta in modo diverso.

“Una proposta teatrale più contenuta rispetto agli scorsi anni, con sei appuntamenti in cartellone, che però segna un importante traguardo. Essere tornati sul palco – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore alla Cultura Chiara Bonciolini- . La pandemia ha condizionato molte scelte nelle amministrazioni pubbliche. Le risorse a disposizione del nostro ente sono state utilizzate per far fronte e molte difficoltà, ma non volevamo assolutamente rinunciare al nostro percorso di valorizzazione del teatro amatoriale. Ormai una tradizione che richiama un vasto e affezionato pubblico”.

Programma

La stagione prende il via sabato 2 aprile con lo spettacolo “Sugo finto” di Gianni Clemente, una commedia comica e amara portata in scena dalla Compagnia Teatrale La bottega dei RebArdò di Roma, per la regia di Enzo Ardone.

Sabato 9 aprile il programma prosegue con “Cyrano De Bergerac… in salsa comica” di Lorenzo Corengia, interpretato dalla Compagnia Teatrale Ronzinante Teatro di Merate (LC) per la regia della collettiva Ronzinante. Una serata divertente da non perdere.

Si torna a teatro sabato 23 aprile con il classico di Tennessee Williams “La gatta sul tetto che scotta”, un racconto intenso e drammatico portato in scena dalla Compagnia Teatrale I Giardini dell’Arte di Firenze per la regia di Marco Lombardi.

Sabato 30 aprile è la volta dello spettacolo “Prestazione occasionale” un testo brillante ed emozionante di Francesco Brandi, messo in scena dalla Compagnia Teatrale Futura Teatro di Firenze per la regia di Alessio Coluccia. Una storia coinvolgente che farà ridere e talvolta anche a commuoversi.

Un tuffo nella storia recente, sabato 7 maggio con lo spettacolo “Senza Hitler” di Edoardo Erba. La Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP) per la regia Alessandro Avanello, porta sul palco una dimensione parallela agli eventi realmente accaduti, immaginando un destino diverso per il Fuhrer.

Chiude la rassegna uno spettacolo fuori concorso, in programma domenica 15 maggio alle ore 17,30: “Il baciamano” di Manlio Santanelli , interpretato dal Gruppo d’Arte Drammatica Città di Pistoia di Pistoia per la regia di Gennaro Criscuolo.

La stessa domenica 15 maggio- giornata a ingresso gratuito- si svolgerà la premiazione finale della rassegna (alle ore 18,30).

Il concorso

I premi, assegnati secondo la votazione di una Giuria selezionata, composta da 5 esponenti culturali del territorio, saranno i seguenti:

- Premio IntesaTeatro Amatoriale allo Spettacolo,

- Premio all'Attore,

- Premio alla Regia,

- Premio alla Scenografia,

- Premio Speciale della Giuria.

A questi va aggiunto il Premio di Gradimento del pubblico, assegnato dagli spettatori che esprimono la loro valutazione di preferenza alla fine di ogni spettacolo cui assistono.

INFO

Orario: 21,15

Prezzo biglietti: platea € 8,00, galleria € 6,00

Abbonamenti: Vetrina Teatro €. 35,00 (n° 5 spettacoli)

Prevendita e acquisto

- Azienda speciale: Via Mazzini, 13 - tel. 0571 437235

dal lunedì al venerdì: 9,30 -13,00

- Teatro: Via Dante Alighieri, 28 - 3395271841

giorno dello spettacolo (dalle ore 17,30 alle 19,30).

Spettacolo 15 maggio: ore 17,30 Spettacolo gratuito (fuori concorso)

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa