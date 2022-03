Vicchio, il Teatro Giotto ospita il primo TEDx in Mugello

Tra pochi giorni si terrà la prima edizione di TEDx sul territorio mugellano: il 2aprile infatti presso il Teatro Giotto di Vicchio (FI) si terrà TEDxBilancinoLake.Un gruppo di volontari da più di due anni si sta adoperando per organizzare l'Evento che rientra sotto licenza internazionale TED di New York.

Nato nel febbraio 1984 come evento singolo e trasformatosi in conferenza annuale nel 1990, TED era inizialmente dedicato a tecnologia e design,coerentemente con la sua origine nella Silicon Valley; in seguito ha esteso il suo raggio di competenza al mondo scientifico, culturale e accademico,concedendo sotto licenza la possibilità di organizzare un evento sotto il brande le linee guida TED (TEDx, dove x sta pereventiindipendenti).

Il tema di questa prima edizione sono i SUPEREROI, intesi nell'accezione di persone straordinariamente ordinarie, miti di tutti i giorni, che si racconteranno sul palco del Teatro Giotto. Beatrice Cascone, 24 anni, che sogna lo Spazio, da Milano,Novella Rosania, ci racconterà di come camminare cura ogni tipo di violenza. Saliranno sul palco anche VincenzoVetere, che ha scelto di mettere a disposizione di tutti ciò che del bullismo ha capito sulla propria pelle,Lisa Martignetti, che si prende cura "dei suoi defunti",Vanina Viviani che ha scoperto nella bellezza la sua forma di libertà e Stefania Camurri, che vive un paradosso con il cibo.

E, ancora,Carlo Ferrario e la sua risata come antidoto alle difficoltà e al crescere in comunità e Franco Dipietro che ha trovato il modo di dare nuovo valore al cibo ripensando il concetto di scarto. Storie diverse che raccontano la società contemporanea, la pluralità di esperienze e voci.Dichiara Filippo Giustini, licenziatario di TEDx BilancinoLake: “Nel 2016 ho avuto l’onore di essere speaker del TEDx Siena e oggi sono orgoglioso diwww.tedxbilancinolake.it portare il TEDx nel mio territorio, una vera opportunità per tutti”.

Lo staff ècomposto da volontari, come da regolamento, professionisti di ambitidifferenti che hanno creduto nell'evento fin dall'inizio con entusiasmo ecompetenza. Conclude il mugellano DOC Filippo Giustini: “In un periodo cosìcomplesso come quello che caratterizza le nostre vite, ormai da diversotempo,ho voluto condividere un segnale di speranzae forza chesostenesse la conoscenza, l’innovazione e la cura dell'altro: penso chepossano essere il tramite per costruire un futuro migliore per tutti. Le storiedei nostri speaker sono un esempio straordinario del potere di tutto questo; viaspettiamo al Teatro Giotto a Vicchio il 2 aprile. Qui, nel Mugello”.I biglietti per l’evento sono acquistabili solo online sul sitowww.tedxbilancinolake.it

Fonte: Ufficio Stampa