429, investiti 29mila euro per il giunto danneggiato

Per i lavori di sostituzione del giunto di dilatazione trasversale alla carreggiata stradale del Sr 429, al km 15+400 Fogneto 1 e 2, la Città Metropolitana ha investito 29.657,25 (iva 22% inclusa) euro. La relativa delibera, presentata dal consigliere delegato Giacomo Cucini, è stata approvata da Pd,Iv e Centrodestra. Astenuta Territori beni comuni.

La Metrocittà sta lavorando con tutti gli enti interessati per risolvere le criticità stradali e mettere in campo ulteriori investimenti. Per il Centrodestra Paolo Gandola ha espresso perplessità per la gestione "della Sr 429, strada recentissima che già richiede interventi".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze