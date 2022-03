Al via il Festival dell'arte comica, appuntamento al Teatro del Popolo

Prende il via il Festival dell’Arte comica, frutto della collaborazione fra il Teatro del Popolo di Castelfiorentino e il Teatro C’art, con la direzione artistica di André Casaca.

Giunto all’ottava edizione, il Festival prenderà il via Sabato 2 aprile alle 21 con "Juliet" di e con Stefano Marzuoli per la regia di André Casaca. Si tratta di una rilettura in termini clowneschi della tragedia “Romeo e Giulietta”. Una prima nazionale da non perdere.

Capuleti vissuto attraverso lo sguardo e il corpo di un clown. In Juliet il clown scopre e rivela al pubblico la sua follia d’amore, il suo fallimento nel tentativo di raccontarlo, e il suo abbandono all’unica possibilità: viverlo fino alla follia di perdersi, cercando l’amata ovunque, anche dentro di sé, e di ritrovarsi nel sogno.

Lo spettacolo ha origine in una ricerca sui temi della follia d’amore e della tragedia dell’amore impossibile, nel personaggio shakespeariano di Giulietta Capuleti in “Romeo e Giulietta”, vissuti da un clown, attraverso la purezza e la semplicità dello sguardo clownesco. La purezza dello sguardo del clown sulle cose e l’innocenza assoluta con la quale è capace di vivere l’amore, restituiscono alla follia d’amore il suo originario valore e la possibilità di andare oltre il dramma.

Il programma del Festival proseguirà sabato 9 aprile alle 19 in Piazza Gramsci, davanti al Teatro del Popolo con lo spettacolo comico surreal “Woow!”, nato da un idea di Andrea Bochicchio. Sempre Sabato 9 aprile, ma alle ore 21 ecco “Lei Lear”, un’altra prima nazionale con la regia di André Casaca, Chiara Fenizi e Julieta Marocco. Si ricorda che per l’accesso al teatro valgono le normative anti Covid.

Fonte: Ufficio Stampa