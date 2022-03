Biblioteca di Pontedera, corsi di accompagnamento alla nascita

Approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pontedera e la Usl Toscana nord ovest per l'utilizzo dell'auditorium della biblioteca Gronchi come sede dei corsi di accompagnamento alla nascita. Si tratta di una serie di appuntamenti, promossi dal Consultorio di Pontedera, che si svolgeranno, seguendo un calendario prestabilito, nella struttura di viale Rinaldo Piaggio, nel periodo compreso tra i mesi di Aprile e Agosto.

Nell'accordo con l'Amministrazione è previsto anche che, sempre all'interno della Biblioteca, il Consultorio promuova una serie di incontri, aperti al pubblico, di approfondimento su tematiche socio-sanitarie. Questo nell'ottica, come si legge nella convenzione, "Di una logica di sostegno allo sviluppo integrato della comunità e ai suoi cittadini, che valorizzi anche il ruolo della biblioteca come luogo accogliente e generatore di sinergie per la crescita e il benessere della collettività".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa