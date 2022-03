Cadavere nel container a Empoli: il giovane è morto per compressione

Morte per compressione. Sarebbero questi i risultati dell'autopsia sul corpo del giovane somalo trovato senza vita in un container della carta all'interno di un'azienda di recupero rifiuti di Empoli. Sembrerebbe confermata, quindi, l'ipotesi dell'incidente. Il giovane potrebbe aver trovato rifugio nel cassonetto della carta per la notte, finendo in un camion compattatore impiegato nella vuotatura. La morte sarebbe avvenuta nel cassone del tir. Sulla vicenda la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati.