Capanne, una camminata per conoscere l'autismo

Una camminata per conoscere l'autismo. È in programma per domenica 3 aprile a Capanne alle ore 9.15 un percorso di 3 chilometri in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo. Un'iniziativa organizzata dal Comune di Montopoli in Val d'Arno e dalla Podistica Capannese, con il patrocinio dell’istituto comprensivo Galileo Galilei e la collaborazione delle associazioni Abbracciami, Autismo Pisa e Tarta Blu. Una manifestazione che si inserisce all'interno della 42esima edizione di “Capanne corre”.

«Ringraziamo per la rinnovata disponibilità la Podistica e il suo presidente, Franco Ceccatelli – hanno detto il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Linda Vanni e l'assessora allo sport Cristina Scali – domenica cammineremo per i diritti e la vita di tutti i nostri bambini grazie anche alla partecipazione di molti studenti dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torniamo a portare il tema della disabilità e dell’autismo sulle nostre strade per riflettere insieme, esplorare il nostro territorio e divertirci».

Per partecipare è necessario iscriversi e procedere al pagamento di 3,50 euro per l’assicurazione. Sarà possibile iscriversi direttamente in loco, l'appuntamento è al centro Avis, zona campo sportivo, via Fonda alle 9. Il punto di ritrovo sarà contraddistinto dalla presenza di palloncini Blu. La partenza è prevista alle ore 9.15. Il percorso di facile percorrenza è di circa 3 km. Sul percorso sarà presente il personale volontario per il controllo del buon andamento della camminata.

