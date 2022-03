Case della Memoria, porte aperte al Museo Busoni

L’Associazione Nazionale Case della Memoria, di cui il Museo Casa Busoni è uno dei soci fondatori, è la rete che riunisce le case-museo dove vissero personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell'arte, della letteratura, della scienza, della storia e si propone di far conoscere e valorizzare queste significative dimore storiche, con la consapevolezza che non è possibile leggere le opere immortali dei grandi scrittori, ammirare i dipinti e le sculture di artisti geniali, in definitiva conoscere la storia, senza ‘incontrare’ i suoi protagonisti, il loro vissuto, il forte legame con il territorio.

Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni in questa occasione apre le porte ai visitatori della Casa Museo domenica 3 aprile 2022, dalle 16 alle 19, con visite guidate gratuite per intraprendere un percorso sulla vita e le opere del compositore.

Nel museo situato nella casa natale del musicista si trovano cimeli e documenti di vario tipo: dal pianoforte sul quale suonava il Maestro al busto di marmo dello scultore Antonini, oltre a ad un ampio repertorio iconografico, manoscritti, autografi, programmi di concerto e locandine delle manifestazioni busoniane.

È possibile prenotare la visita sul sito www.casedellamemoria.it o direttamente contattando il Centro Studi Musicali "Ferruccio Busoni" - Piazza della Vittoria, 16 – Empoli; 0571/711122 – 373/78999915; csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa