Coop, pranzo di raccolta fondi per l'Ucraina a Rosia

Domenica 3 aprile pranzo di raccolta fondi a sostegno della campagna #CoopforUcraina. L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Sovicille ed è stata organizzata dai soci attivi per finanziare gli aiuti in Ucraina, in collaborazione con l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere.

Il pranzo si terrà a partire dalle 13 presso il Circolo Arci Rosia via Massetana 46, a Sovicille. Il contributo richiesto è di 15 euro per gli adulti e 10 per i bambini, per il pranzo completo.

Info e prenotazioni entro il 31 marzo al numero 0577345092. Per partecipare occorre essere in possesso di Green Pass rafforzato. Posti limitati.

“Da settimane ormai l'Ucraina è costantemente sotto attacco e già milioni di profughi si sono riversati sui Paesi vicini. In questa situazione, che ci lascia attoniti e feriti, abbiamo deciso di sostenere con convinzione la raccolta fondi CoopForUcraina, per contribuire alle attività delle organizzazioni umanitarie che ogni giorno accolgono e salvano vite – fanno sapere i soci attivi impegnati nell’organizzazione dell’evento – invitiamo i cittadini a supportare la raccolta fondi e a partecipare all'appuntamento del 3 aprile a Rosia, per ritrovarsi e perché viviamo un momento in cui ogni contributo è fondamentale”

"Abbiamo aderito con convinzione e con gratitudine all'iniziativa promossa dai Soci Coop a favore della martoriata popolazione ucraina, da settimane, orami, purtroppo costretta a subire le due conseguenze del conflitto e a lasciare in massa la propria terra a motivo dell'aggressione subita. Voglio rimarcare anche in questa circostanza la sensibilità e l'attenzione dei comitati soci coop, sempre solleciti a diffondere solidarietà e a sostenere gli sforzi di chi è in prima linea a portare aiuto. Per parte nostra, il patrocinio all'evento si pone in continuità con un impegno costante nei confronti di tutti coloro che versano in condizioni di bisogno, sia nelle situazioni emergenziali che nella fatica della quotidianità" afferma il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti.

COOPFORUCRAINA è la campagna di Coop che sostiene l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere, da anni presenti sul territorio ucraino. Le donazioni di soci e consumatori raccolte dal 4 marzo si affiancheranno ad uno stanziamento di partenza di 500.000 euro già previsto dalle cooperative per fornire assistenza sanitaria, kit di primo soccorso, cibo, vestiti e accoglienza al confine con l’Ucraina e quanto necessario in uno scenario in continua evoluzione, difficile in questo momento da prevedere per le stesse associazioni che pur conoscono bene quel territorio.

Come contribuire a #coopforucraina:

donando alle casse dei punti vendita Coop;

utilizzando la piattaforma eppela.com/coopforucraina;

donando sul conto corrente dedicato (IBAN – IT 36 H 02008 05364 000106357816)

oppure partecipando agli eventi sul territorio, come il pranzo del 3 aprile a Rosia (Sovicille).

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa