Correre alla pista dello stadio Castellani, convenzione con la Uisp Empoli

In questi giorni i presidenti della Toscana Atletica, società che gestisce l’impianto di atletica all’interno dello stadio Carlo Castellani, e del comitato Uisp Empoli Valdelsa hanno raggiunto un accordo importante per entrambe le realtà. Claudio Marchetti e Arianna Poggi, infatti, hanno firmato una convenzione per l’utilizzo della pista di atletica e degli spazi interni, come gli spogliatoi e le docce, da parte di tutti i tesserati Uisp ad un prezzo agevolato. Inoltre, il documento contiene anche le linee guida per una collaborazione più ampia nell’organizzazione di eventi legati al mondo dell’atletica leggera.

In sostanza, con questa convenzione tutti i soci Uisp potranno autonomamente andare a correre sulla pista e utilizzare spogliatoi e docce senza limitazioni di orario in ogni giorno di apertura dell’impianto. Il costo, stabilito fino alla fine del 2022, è di 18 euro al mese oppure si può fare un abbonamento fino a fine anno da 105 euro. Un servizio importante per le migliaia di tesserati, che da oggi potranno usufruire di un servizio in più con una spesa contenuta.

Per quanto riguarda, invece, l’organizzazione di eventi all’interno dell’impianto, la prima iniziativa partirà il 5 aprile prossimo. Si tratta del corso “Running per principianti” rivolto a tutti i soci Uisp che intendano acquisire strumenti di base per avvicinarsi alla corsa o migliorare la propria tecnica e le proprie competenze.

"Sono contenta di questo accordo - commenta Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - perché è un prima forma di collaborazione con la Toscana Atletica nel tentativo di offrire sempre più occasioni a tutti coloro che intendono avvicinarsi allo sport anche in maniera amatoriale".

"Si tratta di un passaggio importante - afferma Claudio Marchetti, presidente della Toscana Atletica - che rafforza una collaborazione attiva da moltissimi anni. Questa convenzione estende i servizi e le opportunità per tutti gli amanti dell’atletica e rappresenta un passo in avanti positivo, specie in un momento come questo. Speriamo di poter andare ancora avanti su questa strada".

"Questo accordo si inserisce in un quadro più ampio - spiega Gabriele Scali, responsabile del settore Atletica Uisp - una collaborazione nazionale tra Uisp e Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) che va avanti da alcuni anni e che sta vedendo la realizzazione di molti progetti e attività comuni. Questo permette una importante condivisione degli spazi e degli impianti e una interconnessione tra mondi diversi, a legati indissolubilmente dallo sport e dall’atletica in generale. A Empoli tutto questo è stato reso possibile dalla volontà della Toscana Atletica, che da sempre collabora con la nostra associazione".

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa