Elisa live per 3 appuntamenti in Toscana

Un messaggio per l'ambiente, un viaggio in 20 regioni, 3 grandi appuntamenti all'Arena di Verona con tanti ospiti, la collaborazione con UN SGD Action Campaign, una festa itinerante per la musica pensando al pianeta: Elisa torna sul palco con un mastodontico progetto live che la vedrà esibirsi in tutta Italia, nessuna regione esclusa, a partire da fine maggio.

Apripista del suo grande ritorno dal vivo saranno tre appuntamenti in Arena, il 28, 30 e 31 maggio, dove la cantante, scelta come Direttrice Artistica di Heroes Festival 2022, guiderà la nuova edizione dell'evento, quest'anno interamente dedicato al tema green.

A questo, dal 28 giugno 2022 (a partire da Bassano del Grappa), seguiranno le oltre 30 date del “Back to the Future Live Tour”, tutte attese in location di particolare valore naturale e paesaggistico, e pensate sulla base di un protocollo per un basso impatto ambientale.

ELISA ADVOCATE/CHAMPION PER LE NAZIONI UNITE CON LA CAMPAGNA “SDG ACTION CAMPAIGN” - E proprio l’interesse costante di Elisa per il Pianeta, ha portato l’ONU a nominare l’artista come primo Ally “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Le ambizioni delle SDG sono quelle di capovolgere il copione già scritto per ottenere un mondo più giusto pacifico, e green, e modellare una nuova realtà: una realtà in cui la crisi climatica non porrà fine all'umanità, perché l'umanità porrà fine alla crisi climatica. La campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite chiede alle persone di tutto il mondo di #FlipTheScript: trasformare l'apatia in azione, la paura in speranza, la divisione nell'unione. È un viaggio di advocacy e di azione.

E l’ONU ha individuato in tutto il mondo “voci” in grado di ispirare l'azione su ciò che serve per raggiungere questi importanti obiettivi ambientali e sociali. Elisa è così la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript: l'impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni.

SI PARTE A MAGGIO CON HEROES FESTIVAL - I live partiranno il prossimo 28 maggio da Verona, con una data attesissima e già sold out a due mesi dall'appuntamento. Elisa, proprio in qualità di Advocate/Champion della Campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UN SDG Action Campaign), sarà la Direttrice Artistica di HEROES 2022, la terza edizione del Festival che si terrà dal 27 maggio al 31 maggio a Verona, che quest'anno sarà totalmente dedicato alla divulgazione di una nuova responsabilità nella lotta al cambiamento climatico.

Il 28, 30 e 31 maggio, la cantautrice sarà protagonista di tre grandi show-evento durante i quali inviterà sul palco amici e colleghi con cui condivide la necessità di agire con urgenza a tutela del pianeta. E nell’occasione gli artisti, insieme al pubblico, saranno immersi nel grandioso scenario dell’Arena di Verona allestita per le tre serate a “Giardino della Musica”.

E insieme a Heroes Festival 2022, Elisa per 5 giornate sarà anche promotrice di una serie di iniziative sviluppate sotto il patrocinio di importanti organizzazioni nazionali e internazionali che coinvolgeranno il cuore di Verona.

L’intento è di animare la città con palchi, concerti, installazioni diffuse, meeting, incontri con istituzioni, esperti e ambientalisti per la promozione di un'innovazione tecnologica sostenibile e un'educazione “green”. Il progetto complessivo del Festival Heroes 2022 sarà presentato a fine aprile Aprile, in occasione dell’Earth Day, la giornata mondiale della terra.

Intanto da Verona, grazie anche alla collaborazione con l’Arena e Gianmarco Mazzi, partirà la proposta di un nuovo paradigma culturale, sociale ed economico: un forte segnale al Paese sulla responsabilità di tutti verso l'ambiente.

I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.

AL VIA UNA RACCOLTA FONDI PER PIANTARE ALBERI IN DIVERSE AREE ITALIANE

A partire da Heroes Festival e poi durante il tour prenderà vita il progetto Music For The Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.

Le nuove messe a dimora andranno a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra, di cui Legambiente è la referente italiana, che mira a piantare 500 MLN di alberi in Europa (di cui 9 MLN in Italia) e curare i nuovi alberi per i tre anni successivi.

Il processo di rigenerazione urbana/implementazione del verde urbano avverrà secondo i parametri del progetto europeo. Si individuerà almeno un’area per ogni regione e l'attività coinvolgerà anche diverse realtà di rilevanza sociale che parteciperanno al momento operativo, coinvolgendo le comunità beneficiarie. La messa a dimora non è quindi il fine ultimo del finanziamento, ma lo è l’attivazione sui successivi tre anni e il coinvolgimento delle comunità, in modo da avere un impatto non solo ambientale, ma anche sociale.

DA GIUGNO IL GRANDE TOUR: OLTRE 30 DATE IN 20 REGIONI

Il "Back to the Future Live Tour" andra avanti fino a settembre tra spettacolari vedute panoramiche e aree di grande interesse storico e culturale. Per la prima volta Elisa sarà protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d'Italia e le location scelte saranno tutte teatro di arte e natura. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico (la scelta delle tappe è stata fatta coinvolgendo i territori stessi).

Così "Back to the Future Live Tour" non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull'argomento green. Al centro, infatti, ci sarà sempre un impegno particolare per l'ambiente, seguendo un importante protocollo redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub.

Le prevendite per “Back to the Future Live Tour” si aprono per il fanclub mercoledì 30 marzo alle ore 16.00, per tutti giovedì 31 marzo alle ore 17.00.

10 luglio Pistoia (Toscana) - Piazza Duomo

25 agosto Castiglioncello (Li) (Toscana) - Castello Pasquini

17 settembre Pisa (Toscana) - Piazza dei Cavalieri

Info biglietti su www.ticketone.it