"Empolichescrive", torna l'appuntamento alla Casa della Memoria con Mario Ragionieri

Riprendono gli appuntamenti con gli autori e le autrici a "Km zero" della rassegna denominata "Empoli che scrive", promossa dalla biblioteca comunale "Renato Fucini". Ancora una volta sarà data voce a una produzione editoriale di ‘casa nostra’.

Venerdì primo aprile alle 18, alla Casa della Memoria, ospite della rassegna sarà Mario Ragionieri, scrittore, esperto di storia e dei conflitti, creatore di diorami di guerre e di battaglie e esperto di modellismo statico, ci presenterà le sue molte opere, dedicate a vari periodi storici e a guerre e battaglie che hanno segnato profondamente il genere umano. Tra i titoli che verranno presentati durante la serata troviamo: “Il conflitto più sanguinoso della storia”, “SS. Un male da raccontare”, “La campagna d’Italia” editi da Porto Seguro Editore.

L’AUTORE - Mario Ragionieri nasce a Empoli il 24 aprile 1953, dove ancora vive. Da sempre appassionato di Storia, ha frequentato Scienze politiche all’Università di Firenze e ha lavorato per anni come responsabile presso una nota azienda, senza mai dimenticare di coltivare questo suo interesse. Tiene lezioni di approfondimento sul periodo napoleonico e sul periodo dal 1914 al 1946. Ha scritto oltre 30 libri, sia romanzi che saggi storici, alcuni dei quali pubblicati con Porto Seguro Editore.

INFO E PRENOTAZIONI – Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione da effettuare tramite mail: biblioteca@comune.empoli.fi.it, oppure, contattando il numero telefonico 0571757840. In base alle norme vigenti per accedere all'incontro è necessario presentare il Green Pass Rafforzato corredato da un documento d'identità valido e indossare mascherina di tipo FFP2.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa