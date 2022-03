'Il pane e le rose', concorso letterario a Montelupo

Il Comune di Montelupo lancia “Il pane e le rose”, un Premio Letterario rivolto ai giovani per riflettere sul mondo del lavoro.

Dal 1° aprile e fino al 15 maggio è possibile inviare il proprio racconto per partecipare alla prima edizione del Premio Letterario Nazionale “Il pane e le rose”, che avrà come presidente di giuria Alberto Prunetti, scrittore, traduttore, direttore della collana “Working class” per le Edizioni Alegre, già vincitore del Premio Scrittore Toscano dell’anno nel 2013 con il suo “Amianto – una storia operaia”, autore di reportage narrativi per la Repubblica, Il manifesto, Il Reportage, Left.

Il tema centrale dei racconti dovrà essere il lavoro, nelle sue molteplici sfaccettature.

“Vogliamo il pane ma anche le rose” è una frase che le lavoratrici del settore tessile, scese in sciopero nel 1912 a Lawrence contro la riduzione dei salari, avevano apposto su alcuni cartelli. Si voleva affermare non solo il diritto ad una paga dignitosa, ma anche quello a godere delle bellezze della vita.

Da qui vogliamo partire per invitare alla riflessione, insieme all’espressione artistica, i nostri giovani che, come spesso dimostrano, sanno vedere molto oltre ciò che per noi è ormai abituale e scontato.

Il Premio si rivolge a due categorie: i minorenni, dai 14 ai 18 anni non compiuti, e i maggiorenni, dai 18 ai 36 anni non compiuti. La scadenza è prevista per il 15 maggio e, mentre per i minorenni la partecipazione è completamente gratuita, ai maggiorenni è richiesta una quota d’iscrizione pari a 15 euro.

Si consiglia di leggere attentamente il bando, pubblicato sul sito del Comune, per le istruzioni dettagliate delle modalità di invio del racconto e degli allegati necessari. L’indirizzo mail a cui inviare i racconti è premioletterario@comune.montelupo-fiorentino.fi.it mentre il numero di telefono per ricevere informazioni è quello del MMAB: 0571 – 15 90 301.

I premi in denaro saranno così ripartiti: per i minorenni, 100 euro al terzo classificato, 200 euro al secondo e 300 euro al primo; per i maggiorenni, 300 euro al terzo classificato, 400 euro al secondo e 700 euro al primo. La cerimonia di premiazione è prevista per la fine di luglio al Parco dell’Ambrogiana durante l’ormai consueta rassegna estiva rivolta ai giovani, “Fool park”.

Il concorso è una delle azioni previste dal progetto “YOUNGS4FUTURE”, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio, dipartimento per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Universale grazie al bando ANCI “Fermenti in Comune”.

Ricordiamo che in questo ambito già altre attività sono state avviate: il punto di orientamento al lavoro e alla formazione “PER/CORSI”, attivo ogni mercoledì pomeriggio al MMAB con accesso libero dalle 15 alle 19, e la call per individuare due giovani influencer che si occupino dei social del MMAB (Montelupo Social Reporter).

«Sono stati e sono anni faticosi, in cui i ragazzi sono stati penalizzati in tutto ciò che è incontro, scambio, creatività, ma anche formazione e lavoro. Il finanziamento che ci arriva dal bando Fermenti ci permette di intervenire offrendo opportunità ai giovani di Montelupo. Opportunità di formazione, di sperimentazione, di confronto con il mondo del lavoro e anche di espressione creativa. Nelle prossime settimane partiranno ancora altre iniziative. Mi piace pensare che gli stimoli che diamo attraverso i progetti di Yungs4Future siano una miccia che riaccende la voglia di partecipare ed essere attivi da parte di tutti e nonostante tutto. Anche la scelta del tema del lavoro non certo casuale», afferma l'assessore alle Politiche Giovanili, Simone Londi.

