Irregolari in Italia e con la droga, denunciati a Castelfiorentino

Nella serata di ieri, i carabinieri di Castelfiorentino, durante i controlli alla stazione ferroviaria, hanno fermato due 31enni marocchini Il primo, domiciliato a Castelfiorentino ma di fatto senza fissa dimora, risultato in possesso di tre involucri di cellophane con all’interno complessivamente 14 g di hashish, che è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’altro, senza fissa dimora, aveva meno di 5 g di hashish, ed è stato segnalato alla Prefettura di Firenze per detenzione di stupefacenti per uso personale.

Alle operazioni si è aggiunto anche personale della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese – Valdelsa, già impegnato in altra attività di controllo anche con il prezioso ausilio di una unità cinofila.

I due nordafricani, poi sottoposti a fotosegnalamento, sono risultati entrambi irregolari sul territorio nazionale perché non ottemperanti ad un ordine di espulsione emesso dal Questore di Firenze. Sono stati dunque denunciati in stato di libertà per inosservanza del Testo Unico sull’Immigrazione.