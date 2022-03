Gli studenti dell'Irsoo di Vinci si muovono in libertà con il Car Sharing green

È stata parcheggiata in Piazza della Libertà a Vinci e ripartirà guidata dagli studenti o dai professori di Irsoo. Si tratta di un'auto 100% elettrica che dal primo aprile sarà in dotazione sotto forma di noleggio all'Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria, per facilitare i tanti studenti fuori sede che frequentano i corsi nella città del Genio e non hanno la possibilità di muoversi in libertà nel circondario.

L'auto, una Zoe E-Tech Eletric, è giunta all'Istituto con Tinghi Motors, concessionaria che già ad inizio 2022 ha avviato con il Gruppo Renault, il servizio di Car Sharing a Empoli. Oltre alla flotta di 15 macchine noleggiabili a Empoli, il nuovo servizio green è giunto anche a Vinci, dedicato alla popolazione scolastica dell'Istituto di studi in ottica, acquisito lo scorso anno da Luxottica.

Anche per la scuola, il funzionamento sarà lo stesso del Car Sharing cittadino: la quattro ruote, libera di circolare anche nelle Ztl di Empoli e Firenze, sarà sempre carica grazie all'installazione della colonnina a fianco dell'edificio. Studenti e professori potranno iniziare a guidare noleggiando l'auto tramite l'App "Share by Mobilize".

Una novità che ha riscosso successo tra studentesse e studenti, in arrivo anche da altre regioni italiane per seguire i corsi specialistici, e dunque molto spesso senza macchina. Oltre ai mezzi pubblici, non disponibili a tutte le ore come la sera e nei week end, i ragazzi potranno noleggiare l'auto per svolgere le loro commissioni o per sfruttare al meglio il loro tempo libero, con un giro serale o visite alle bellezze che circondano Vinci.

"È un'idea che ho abbracciato fin da subito, perché si tratta di dare agli studenti una possibilità di movimento" spiega il direttore di Irsoo, Alessandro Fossetti. "Abbiamo corsi con studenti che vengono da ogni parte d'Italia, abitano qui per due o tre anni e c'è qualcuno tra loro che non ha l'auto. Con questa soluzione possiamo dare un mezzo e la possibilità di muoversi anche la sera, o per andare a fare la spesa - aggiunge Fossetti - è una facilitazione che mi sembra importante, infatti è stata accolta molto bene da tutti". Il nuovo servizio all'Istituto ha anche una 'marcia' in più, per rimanere in tema, ovvero quella della sostenibilità: "È un punto fondamentale - conclude il direttore di Irsoo - stiamo andando verso questa direzione, ed è una bella iniziativa anche perché avremo un'auto completamente elettrica che i ragazzi impareranno a gestire".

"L'inizio del Car Sharing su Empoli ci ha permesso di comprendere alcune esigenze sul territorio. Il servizio può essere dedicato ad una specifica comunità - come quella appunto di Irsoo - tanti studenti avevano l'esigenza di muoversi - spiega Enrico Ammirati, Brand Manager Tinghi Motors Empoli - e la scuola dunque ha accolto la nostra proposta. Di fatto risolviamo un altro problema di mobilità attraverso l'utilità, e non la proprietà". Da adesso partirà un iniziale periodo per testare il servizio, "Tinghi Motors ha offerto un'ora di mobilità gratuita a tutti gli studenti", per provare l'auto e fare un primo giro conoscitivo. Poi il servizio si avvierà con le stesse modalità di quello pubblico sul territorio di Empoli.

Margherita Cecchin