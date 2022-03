Italia Viva, a Pontedera l'incontro con i cittadini per parlare di pace

Anche Pontedera è stata tra le tante città italiane che nel fine settimana si sono organizzate per l’iniziativa di Italia Viva #100piazzeperlitalia

Il primo appuntamento è stato sabato 26 marzo e si ripeterà i prossimi 2 e 9 aprile in Corso Matteotti sempre a Pontedera.

Saranno presenti le coordinatrici Domenica Gurnari per la Valdera e Raffaela Maria Sateriale per Pontedera.

"Finalmente dopo due anni torniamo ad incontrare i cittadini di persona – ha spiegato Sateriale –, parlare dei problemi locali rapportati alle idee di Italia Viva è una cosa importante.

"Vogliamo condividere questo momento storico e spiegare ai cittadini anche la posizione di Italia Viva – ha concluso Sateriale- rispetto ad una soluzione politica giusta per la pace". Sarà distribuito il materiale informativo dedicato alle proposte del partito di Italia Viva e informazioni sulle modalità di tesseramento ed adesione al comitato di Pontedera.