Lavori in A1, chiuso tratto Firenze Sud-Incisa

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di potenziamento del tratto Firenze sud-Incisa, previsti in orario notturno, dalle 20:00 di sabato 2 alle 8:00 di domenica 3 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna.

Saranno chiuse anche le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est", situate nel suddetto tratto, dalle 19:00 di sabato 2 alle 8:00 di domenica 3 aprile.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Roma:

per le brevi percorrenze, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta segnaletica temporanea di colore giallo indicante "Roma" e rientrare sulla A1 alla stazione di Incisa Reggello, per proseguire in direzione di Roma;

per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena Bettolle SS326 e rientrare sulla A1 alla stazione autostradale di Valdichiana, per proseguire in direzione di Roma.

verso Firenze/Bologna:

per le brevi percorrenze, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta apposita segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare sulla A1 alla stazione di Firenze sud;

per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire alla stazione di Valdichiana, immettersi sul raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione di Siena e rientrare sulla A1 alla stazione di Firenze Impruneta.

Fonte: Ufficio stampa