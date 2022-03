Lavoro a Empoli, due posti per Educatore Asilo Nido

È stato pubblicato un avviso di mobilità volontaria a copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C, profilo professionale di “Educatore Asilo Nido” per il Servizio Educativo all’Infanzia del Comune di Empoli.

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, sono dipendenti in una Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato, categoria C, come educatore di asilo nido, o ad esso equivalente, ma anche coloro che sono in servizio a tempo parziale e disponibili a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno nel momento dell’immissione in servizio presso il Comune di Empoli.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda redatta in carta libera indirizzata a: Comune di Empoli - U.O.C. Gestione Risorse Umane, Via G. del Papa 41 – 50053 Empoli (FI), entro il termine di scadenza: 22 aprile 2022.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno rese pubbliche esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.empoli.fi.it alla pagina "Bandi di Concorso", visualizzando il numero di protocollo assegnato a ciascuno.

I colloqui si terranno in presenza il giorno 2 maggio 2022 a partire dalle 9.30 nei locali del Comune di Empoli.