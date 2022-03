'Le Passeggiate della Salute', il programma di aprile nei Quartieri fiorentini

Cinque appuntamenti con le “Passeggiate della Salute” ad aprile promossi dalla Società della Salute di Firenze in collaborazione con l’Associazione Uisp Comitato Firenze. L’iniziativa si tiene nell’ambito del progetto “Salute è benessere” di cui è soggetto attuatore in ambito fiorentino anche la Promozione della Salute della Ausl Toscana centro. Il primo in calendario è con il Quartiere 1 sabato prossimo 2 aprile con “Cartoline di Firenze” per un percorso pianeggiante e facile tra Piazza Duomo e dintorni. Si prosegue il 9 aprile con due appuntamenti: il primo con il Quartiere 2 al Parco del Mensola e al laboratorio urbano Lumen; il secondo sempre il 9 aprile con il Quartiere 4 a Scandicci lungo i corsi d’acqua del Vingone e della Greve.

La Villa Medicea della Petraia è il percorso organizzato con il Quartiere 5 per sabato 23 aprile mentre l’ultimo sabato del mese, il 30 aprile, promosso da Comune di Firenze, Asl e Società della Salute, si terrà il Festival degli Stili di vita alla Limonaia di Villa Strozzi (via Pisana, 77) con cinque percorsi facili che da ogni quartiere convergeranno verso la Villa. L’apertura del Festival è prevista alle 12 con i saluti delle autorità. Seguirà il pranzo presso il Circolo Il Boschetto e nel pomeriggio alcuni laboratori informativi e esperienziali sugli stili di vita promossi dai gruppi Salute è Benessere dei cinque Quartieri.

La prenotazione alle “Passeggiate della Salute” è obbligatoria e si può fare entro le 12.00 del venerdì precedente l’appuntamento, telefonando allo 055-6583561 (lun/ven. 9.30-12.30) o scrivendo una email a camminare@uispfirenze.it. Per sabato 30 chi fosse interessato a prenotare oltre alla passeggiata anche il pranzo al Circolo Il Boschetto in occasione del Festival, potrà farlo chiamando allo stesso numero di telefono negli orari indicati o scrivendo una email.

“Le Passeggiate della Salute” è un’iniziativa gratuita e adatta a tutti e la partecipazione è limitata a un massimo di 45 persone.

Maggiori informazioni sul sito dell’Azienda sanitaria a questo link o seguendo il percorso Home/Salute e Benessere/Promozione della Salute/Le passeggiate della Salute.