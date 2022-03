Livorno, Adm al master di logistica dell'università di Pisa

Venerdì 1 aprile, dalle 15 alle 18, i funzionari ADM di Livorno Annalisa Cau e Francesco Terlizzi terranno un seminario in modalità webinar avente per tema le procedure doganali di import/export e la loro digitalizzazione.

L’intervento è inserito nell’ambito del Master di I livello dell’Università di Pisa “Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics”, di cui ADM è per il secondo anno consecutivo uno degli enti patrocinatori, apportando un contributo alla formazione di profili professionali qualificati.

Fonte: Ufficio Stampa