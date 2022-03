Lorenza Camin direttrice scientifica del Sistema Museale di Montelupo

Il Sistema Museale di Montelupo ha la sua direttrice scientifica, Lorenza Camin.

È stata incaricata per i prossimi quattro anni dalla Fondazione Museo Montelupo a seguito di una selezione che si è tenuta nel mese di febbraio.

Inizia un nuovo corso per il Sistema Museale di Montelupo Fiorentino che, lo ricordiamo, comprende il Museo della ceramica, il Museo Archeologico, la Villa Romana del Vergigno e le collezioni contemporanee.

Un corso che vede quattro donne a guidare la cultura e in particolare i progetti legati alla ceramica a Montelupo. Infatti all'assessore alla cultura Aglaia Viviani, alla responsabile del servizio Valentina Spagli e alla direttrice della Fondazione Museo Montelupo Benedetta Falteri, si aggiunge ora la dottoressa Lorenza Camin, in qualità di direttrice scientifica del Sistema Museale.

Lorenza Camin è stata individuata a seguito della pubblicazione di un avviso al quale hanno risposto 31 professionisti, i cui curricula sono stati esaminati dalla commissione composta da Benedetta Falteri, direttrice della Fondazione Museo Montelupo Onlus, Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi e Marina Vignozzi Paszkowski, curatrice del Museo Artistico Industriale Bitossi.

L’archeologa è stata scelta per la sua esperienza, competenza e motivazione che sono state valutate pienamente rispondenti alle necessità di valorizzazione e sviluppo dei progetti museali del territorio.

In particolare, la Commissione ha rilevato un’ampia esperienza in campo museale, curatoriale, di comunicazione e ricerca applicate alle materie oggetto dell’incarico, oltre alla conoscenza del territorio e alla documentata collaborazione con istituzioni culturali e museali di alto profilo.

Lorenza Camin è laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di antichità classiche, con diploma di specializzazione in archeologia classica e diploma di dottorato in Tecnologie e Management dei Beni Culturali conseguito presso la Scuola di Dottorato IMT Alti Studi di Lucca.

Ha all’attivo numerosi corsi di specializzazione post laurea, tra i quali un Master in Formazione innovativa del management per la Cultura e perfezionamento in Scienze per la conservazione dei Beni Culturali, Informatica nella didattica delle discipline umanistiche e nell’uso educativo nei Beni Culturali.

È stata direttrice del Museo Archeologico Comprensoriale del Mugello, Alto Mugello e della Val di Sieve e dell’Area Archeologica di San Martino a Frascole, ha collaborato all’allestimento del nuovo percorso museale dell’antica basilica di Santa Reparata a Firenze per l’Opera di Santa Maria del Fiore e all’allestimento della sala romana della Mostra permanente di Archeologia per Palazzo Ricci a Pomarance (PI).

Ha curato numerose mostre per le Gallerie degli Uffizi, pubblicazioni scientifiche e cataloghi di mostre.

«Il ruolo del direttore scientifico ha un'importanza strategica per il nostro Sistema Museale particolarmente in questo momento in cui ci attendono sfide importanti. Il primo passo essenziale è il ripensamento del percorso museale correlato a una generale riorganizzazione del MMAB e alla costruzione del Parco Culturale. Inoltre desideriamo riprendere e intensificare la ricerca scientifica finalizzata alla valorizzazione delle collezioni. Abbiamo la necessità di mettere mano all'ordinamento dell'imponente collezione museale, ai pezzi esposti, ma anche ai tanti presenti nei nostri magazzini. Sono poi certa che l'ingresso di una nuova figura potrà portare nuovi spunti per la progettualità dei nostri Musei e delle aree archeologiche. Sono quindi molto lieta di accogliere Lorenza Camin nel nostro team di lavoro», afferma l'assessore alla cultura, Aglaia Viviani.

Una visione che incontra quella del presidente della Fondazione Museo Montelupo, Luigi Ulivieri

«Negli anni la Fondazione Museo Montelupo ha acquisito una struttura solida in grado di realizzare progetti importanti e di attrarre risorse economiche grazie alla partecipazione a bandi e finanziamenti pubblici. Vogliamo ora puntare il nostro sguardo sul Sistema Museale, sul Museo della ceramica in particolare, al fine di valorizzare il patrimonio e di avviare progetti che da un lato abbiano un valore scientifico di alto livello e dall'altro permettano una fruizione a tutti. Il profilo della dottoressa Lorenza Camin per la formazione e per l'esperienza acquisita è adeguato alle sfide che ci attendono per i prossimi anni. Nel dare il benvenuto e augurare buon lavoro alla dott.ssa Lorenza Camin, la Fondazione Museo Montelupo desidera ringraziare i professionisti che hanno partecipato alla selezione, tutti caratterizzati da alte competenze e professionalità».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa