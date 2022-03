Montemurlo piange Suor Anna, colonna portante della scuola Ancelle del Sacro Cuore

Dopo una lunga e dolorosa malattia, oggi, 30 marzo, a Lugo di Romagna (Ravenna) nella Casa madre dell'ordine delle Ancelle del Sacro Cuore se n'è andata Suor Anna Minghetti. Suor Anna il prossimo 9 aprile avrebbe compiuto 72 anni e a Montemurlo era molto amata e stimata. Dal 2001 insegnava alla scuola primaria paritaria del Sacro Cuore ed era una colonna portante e un punto di riferimento per i bambini, le insegnanti e le famiglie; si era ritirata nel 2020 per l'aggravarsi della malattia.

"Nonostante le vicissitudini della vita, Suor Anna aveva una fede e un carisma unici. Definirla "meravigliosa" è poco. - la ricorda commossa la preside della scuola paritaria del Sacro Cuore, Silvia Innocenti, che di Suor Anna era stata anche collega – Era un punto di riferimento per noi insegnanti e ci batteremo per portare avanti tutto ciò che lei ci ha insegnato, i suoi valori. Era unica: credeva nella famiglia, aiutava le persone smarrite, aveva un'attenzione particolare per tutti i bambini, ma in particolare per quelli in difficoltà e per le loro famiglie. Anche dopo la fine del ciclo d'istruzione continuava a seguire i "suoi bambini" e stava loro vicino". Una perdita dolorosa per la comunità di Montemurlo che aveva imparato a conoscere ed amare questa suora così attenta e impegnata. Si devono a lei gli spettacoli di fine anno e le recite di Natale, che dovevano trasmettere sempre un messaggio, un insegnamento che non doveva essere perso. "Suor Anna si è sempre spesa per mantenere un legame forte di collaborazione con il Comune, nonostante la nostra sia una scuola paritaria lei diceva che "apparteneva al territorio". - continua la preside Innocenti - Suor Anna credeva collaborazione con le istituzioni locali ed ha sempre coltivato il senso di appartenenza della nostra scuola al territorio".

Il sindaco Simone Calamai ha voluto ricordare Suor Anna per esprimere il cordoglio della comunità montemurlese: "È un vero dispiacere apprendere della scomparsa di Suor Anna, per un ventennio l'amata maestra di tanti piccoli montemurlesi e punto di riferimento per le famiglie. Suor Anna ha sempre creduto nella collaborazione con il Comune e ha coltivato il senso di appartenenza alla comunità. Ricordo alcuni incontri con i suoi alunni, tutti molto preparati e curiosi nel conoscere il funzionamento delle istituzioni locale. Mancherà moltissimo".

I funerali di Suor Anna si terranno venerdì 1 aprile alle ore 10 a Lugo di Romagna (Ravenna) nella parrocchia di Santa Maria in via Garibaldi. La prossima settimana anche la parrocchia del Sacro Cuore di Montemurlo ricorderà Suor Anna con una messa di suffragio.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa