Musica a solidarietà, a Empoli ecco 'TeatroZero'

Un appuntamento con la solidarietà per Sabato 2 Aprile alle ore 21, presso il Teatro Shalom di Empoli, spettacolo con il gruppo “TeatroZero”. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Nascere con Chiara”, sostenuto da Medici con l’Africa Cuamm, con l’obiettivo di ristrutturare il reparto di Maternità del Centro di Salute di Anyeke in Uganda, garantendo il parto assistito alle donne residenti nell’area. L’evento sarà svolto con il patrocinio del Comune di Empoli.

Il gruppo “TeatroZero”, nasce per promuovere musica e spettacoli, ma fin da subito, con un occhio rivolto alle tematiche sociali. Da qui l’idea di Maurizio Orselli di costruire un team che portasse avanti il tributo del grande Renato Zero, grazie alla interpretazione in chiave moderna di Emanuele Ginori. Ancora una volta il progetto prende vita esibendosi al teatro Shalom con la partecipazione di amici e compagni di viaggio: Paolo Ax, Stefano Biancalani, Antonio Ferri, Antonella Grattarola, Marinella Marcacci e la collaborazione di Mixstudio di Empoli per il service audio e luci.

Il costo del biglietto è 15 Euro. È necessario il Green Pass rafforzato e presenza di mascherina.