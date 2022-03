Perde controllo dell'auto e urta altri cinque veicoli in sosta, senza fermarsi: denunciata

Dopo aver perso il controllo dell'auto ha urtato altre cinque vetture, poi non si è fermata. La donna, però, è stata rintracciata dalla polizia grazie ad un passante che aveva assistito alla scena e ha chiamato le forze dell'ordine. È accaduto la notte scorsa a Firenze in via Torcicoda. La protagonista è una 43enne. Secondo quanto spiegato dalla questura la donna, in evidenze stato di alterazione psicofisica, ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test e così per lei è scattata una denuncia.